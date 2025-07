Ángel de Brito le hizo un impensado regalo a Marixa Balli tras su enojo con LAM

Marixa Balli regresó a LAM tras su escandaloso cruce con la producción del ciclo, por no considerarla a la hora de buscar un reemplazo para Ángel de Brito, y con la panelista Yanina Latorre por un rumor entre pasillos. En su vuelta, el conductor le dio un impensado regalo por su vuelta.

Al final del programa, De Brito se acercó a Marixa Balli y le entregó un sobre rojo con un delicado moño sobre él. La "angelita" se sorprendió al desenvolver un rompecabezas con una imagen de ella cuando condujo LAM (América TV) meses atrás.

La semana pasada, la panelista no escondió su enojo cuando Pepe Ochoa se encargó de la conducción de LAM remarcando su disconformidad porque no se lo habían ofrecido a ella. Por esta razón, tomó la decisión de no conducir nunca más el ciclo cuando De Brito no esté disponible.

En diálogo con Ángel de Brito en Bondi, Balli reveló cuál fue su enojo: "Reconozco que no soy periodista, pero por momentos no me dan lugar. Es un tema que ya el programa es así, va y va y cuando veo que no me meto, ya está, yo relajo. Me molesta que cada vez que Ángel se va de vacaciones digan: qué cara de tujes. Nada que ver. Me dijeron que en el programa había mucha información como para que lo llevara adelante. Me da bronca. No quiero que me tomen el pelo".

"Diez minutos antes me llamaron para conducir y después te llamaron a vos. Con Pepe todo bien, me molestó la actitud de decirme que era demasiada información Vicuña, Icardi, lo de Nico Vázquez. Eso y decirme tarada es lo mismo. Tengo 45 años de trayectoria. No me gusta que me digan cosas desubicadas porque soy una profesional", siguió.

“Yo estaba por llegar al canal, me dicen 'tenés que conducir', y dije que sí. Cuando terminé de estacionar me llamaron para decirme que no, porque había mucha información sobre Vicuña y la China”, cerró.