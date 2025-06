Albana Fuentes brilla en "La Sirenita" tras superar a 1723 aspirantes previos

Albana Fuentes compartió que su temor a las respuestas negativas la había llevado a esquivar su vocación artística. Sin embargo, este jueves 5 de junio hará su debut como Ariel en el musical La Sirenita, en la icónica Avenida Corrientes.

Con una notable habilidad para cantar, bailar y actuar, la artista logra transmitir las emociones básicas que su personaje requiere. En una charla con la Agencia Noticias Argentinas, confesó que había estado tratando de evitar su anhelo artístico.

Antes de lanzarse al mundo del espectáculo, Fuentes trabajó en varios rubros como telemarketer, community manager y hasta fue dueña de su propia librería. Comentó: "No me animaba a dejar todo y correr el riesgo porque también es un gran desafío dedicarse por completo a una profesión tan inestable. Realmente es complicado.".

Para Fuentes, el verdadero desafío radica en su inseguridad respecto a la estabilidad laboral. "Todos tenemos ese temor. Es una realidad. La vida de un artista es impredecible. Este proyecto dura cuatro meses y después hay que salir a buscar un nuevo trabajo. Ese aspecto me inquieta".

Con emotividad en su voz, recordaba que su madre le solía decir que este camino es hermoso, pero siempre hay que contar con un plan B. "Ese era mi temor. Siempre vi esto como mi plan A. Siento que hoy, tras todo lo que he dejado por este proyecto, ya no hay marcha atrás. Una vez que me sumergí en esto, ya no hay vuelta atrás."

El camino hacia su gran oportunidad no fue sencillo, ya que tuvo que enfrentarse a 1723 aspirantes. Recordó: "Cuando me enteré de que era la protagonista, mi mente se apagó. Miré a mis compañeros como si dijera 'si es una broma, por favor no me hagan esto'. Siempre soñé con un 'sí', pero nunca había pasado en ninguna audición. Me tiré al suelo y lloré mucho hasta que vinieron a abrazarme."

Pese a las inseguridades, la joven de 25 años afirmó que no siente miedo, incluso confesó: "No tengo nada que ocultar. Miedo no, y de dinero tampoco. Nunca tuve eso. Me crié en una peluquería porque mi abuela estaba en esa industria, y solo consumía programas como Intrusos y LAM, que adoro".

"Sé de memoria los momentos de Moria. Esas cosas me divierten porque existe una mística en este país que no se puede negar. Lo disfruto, aunque no estoy segura de si me veo del todo en ese ámbito. Mi sueño es poder decir 'abandono el móvil' -se ríe-, pero no creo que eso suceda".

Desde su infancia, Albana ha sostenido que Ariel es su princesa favorita y considera que puede equipararse a las demás: "Ariel rompió el molde de las princesas clásicas como Blancanieves, Cenicienta y Aurora. Esta nueva princesa entró con un estilo diferente y una energía renovada."

"Eso permitió a futuras princesas, como Bella, Jazmín, Moana y Rapunzel, adquirir un poder especial. Al ser la primera, todos crecimos con su historia. Ella desafía temas relacionados con su identidad, lo que todavía resuena hoy en día. Indudablemente, está compitiendo con las nuevas princesas".