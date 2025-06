Adrián Suar y Rocío Robles: Rumores de romance que ellos desmienten

La vida amorosa de Adrián Suar se convirtió en noticia esta semana tras circular rumores sobre un nuevo romance con la periodista de ESPN, Rocío Robles. El productor, conocido por su trayectoria en la televisión argentina, desmintió los rumores que lo vinculaban con la joven, a pesar del interés mediático que generó la situación. Suar expresó: "El día que esté de novio, lo voy a decir", destacando que, aunque aprecia a Rocío, no hay una relación formal.

En diálogo con Yanina Latorre, quien buscó obtener información directamente de Rocío, se reveló que, si bien la periodista no confirmó un noviazgo, sí admitió que mantienen encuentros. Durante el programa LAM, Latorre leyó los mensajes de Rocío, quien mencionó: "Rocío no me confirma el noviazgo, pero sí que están saliendo. Paula Varela contó hoy en Intrusos que están saliendo, más o menos, hace un año. Él la invitó al teatro, a ver la obra Felicidades".

La aceptación de Rocío sobre su relación fue clara. “Nos conocimos así. No tengo mucho que contar. Me gustaría que lo busquen a él, que hoy va al teatro”, leyó Latorre. Cuando se indagó sobre el estado de su relación, Rocío expresó su incomodidad con la situación, indicando: "Pregúntenle a él. A mí esta situación me estresa bastante. Yo no hablo de mi vida privada hace mucho. Él puede decir lo que quiera".

A pesar de su reserva, Rocío se mostró afectuosa hacia Suar al referirse a él. "Yo lo quiero un montón. Es amoroso, un caballero y muy buena persona conmigo. Estamos saliendo", enfatizó, dejando entrever que su relación avanza más allá de una simple amistad. Sin embargo, al ser consultada nuevamente si están de novios, la periodista sintió la necesidad de aclarar: "De novios no, estamos saliendo. No quiero decir nada más, falta un montón para poder decir algo".

La especulación acerca de la relación entre ambos persiste, pero lo cierto es que ambos prefieren mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Mientras tanto, Suar y Robles continúan asistiendo a eventos y disfrutando de su tiempo juntos.