Año nuevo: cómo perciben los niños el paso del tiempo

El doctor Enrique Orschanski y el periodista José María "Chema" Forte reflexionaron en el capítulo 27 de "En familia, aquí y allá" sobre la percepción del tiempo en los niños, a veinticinco años del efecto "Y2K" o también llamado "El problema del año 2000".

"El tiempo es un concepto tan particular que hemos inventado y que tenemos que redefinir cada vez", comentó el doctor Orschanski.

Explicó que los niños perciben el tiempo de manera diferente a los adultos. "Cuando termina un año, hablamos constantemente de la finalización de estaciones, meses y días. Pero los chicos ven el tiempo de otra forma", señaló. Esta diferencia en la percepción invita a los adultos a ponerse en el lugar de los niños para acompañar su desarrollo.

El doctor y pediatra compartió una anécdota que ilustra esta idea: un matrimonio llega a su consultorio con dos hijos, uno de cuatro años y otro de dos meses. "El mayor venía muy enojado. Les pregunto qué pasaba y él me dice: ''A mí nunca me bañaron''". Los padres se miran sorprendidos y él recuerda que los primeros tres años de vida no dejan memoria verdadera. "Todo lo que ocurre en esos años no se registra en nuestra memoria", aclaró.

La anécdota resalta cómo los recuerdos de los primeros años son construidos por los adultos. "A mí nunca me bañaron" refleja una percepción distorsionada del pasado. El doctor enfatizó la importancia de mostrar a los niños su historia familiar a través de fotos y videos, para que comprendan que también recibieron atención.

Orschanski explicó que la memoria comienza a formarse a partir de los cuatro años. "A partir de esa edad, los niños empiezan a tener una noción del tiempo, pero aún confunden conceptos como ayer y mañana", dice.

Esta confusión es común y se aclara con el tiempo, ya que entre los siete y ocho años, los niños comienzan a entender mejor las pautas temporales.

Orschanski detalló que, generalmente, los niños aprenden a leer el reloj después de los ocho años. Sin embargo, la llegada de los relojes digitales ha simplificado esta tarea. "Ellos están más conectados a indicadores del tiempo relacionados con su rutina diaria, como el inicio de clases o el recreo", explicó.

El doctor subrayó que el tiempo es un concepto maleable y que los adultos a menudo intentan encasillarlo en estructuras rígidas. "Solo en la adolescencia, alrededor de los 10 a 12 años, los jóvenes comienzan a estimar conceptos temporales más abstractos", añadió.

La idea central de la conversación es que los niños viven en un "presente absoluto". "No tienen anclas del pasado ni ansiedad por el futuro", afirmó Orschanski. Esta realidad, plantea un desafío para los adultos, quienes deben evitar transmitir nostalgia por el pasado o ansiedad por el futuro a los niños.

