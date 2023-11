Épico: Argentina, único equipo en vencer a Brasil de visitante por Eliminatorias

El seleccionado de Brasil era el único en toda la historia de las Eliminatorias Mundialistas Sudamericanas que nunca había perdido como local hasta esta noche en que Argentina le quitó ese invicto de 65 partidos sin derrotas como anfitrión al doblegarlo por 1 a 0 en el estadio Maracaná.

A lo largo de tanto tiempo de Eliminatorias, los brasileños disputaron 65 partidos como locales, de los cuales ganaron 52 y solamente empataron 13, más la derrota de hoy.

El último juego en esta condición había sido por la tercera fecha de estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y los brasileños terminaron empatando 1 a 1 con su par de Venezuela, dirigido por el argentino Fernando Batista, el pasado 12 de octubre en el estadio Arena Pantanal, de Cuiabá.

Anteriormente, en la primera jornada había goleado por 5 a 1 a Bolivia en el estadio Mangueirao, de Pará, siendo estos los dos encuentros que Brasil jugó como local en las actuales Eliminatorias al cabo de cinco fechas. Como quedó dicho, hasta hoy.

