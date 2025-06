Red Bull Salzburgo y Al-Hilal empataron sin goles y la zona se define el jueves

FOTO: El equipo austríaco y el saudí no se sacaron ventaja.

Red Bull Salzburgo de Austria empató este domingo 0-0 con el Al-Hilal de Arabia Saudita en el marco de la segunda fecha del Grupo H del Mundial de Clubes de la FIFA.

Con este resultado, el equipo europeo queda segundo con cuatro puntos mientras que el árabe culmina esta jornada en el tercer lugar con dos unidades.

El próximo jueves, desde las 22 de Argentina, Red Bull Salzburgo enfrentará al líder Real Madrid en el Lincoln Financial Field de Philadelphia. Los austriacos deberán ganar para clasificar y no depender de nadie o esperar que el Al-Hilal no lo haga ante el Pachuca de México.

Justamente, el equipo saudí enfrentará al Pachuca en paralelo en el GEODIS Park de Nashville. Los del italiano Simone Inzaghi deberán ganar y esperar que el Red Bull Salzburgo no lo haga.

