FOTO: Ya no jugamos (Ilustración: Juan Pérez Gaudio)

Federico Albarenque

Un informe de la ONU titulado "Ya no jugamos en la calle" advierte sobre los desafíos que enfrenta el juego infantil en la era de las pantallas y el miedo a la inseguridad. El estudio, basado en la Convención sobre los Derechos del Niño, destaca la importancia del juego para el desarrollo físico y emocional de los niños.

"El 71% de los niños afirmó que el juego es importante porque genera felicidad, y el 58% indicó que es un buen vehículo para ser amigos", señala el informe. Sin embargo, se estima que hay 160 millones de niños en todo el mundo que están trabajando en lugar de jugar. Además, al 41% de los niños les han pedido sus padres u otros adultos que dejen de jugar en la calle.

El estudio también menciona los beneficios del juego al aire libre: "Las ventajas son múltiples, no solamente en la niñez, sino también en la vida adulta". Por ejemplo, se ha demostrado una relación directa entre el juego imaginario y un vocabulario más amplio entre preescolares; así como una correlación entre este tipo de juegos y un mejor desarrollo emocional.

A pesar del valor incalculable del juego al aire libre para los niños, cada vez es menos común verlos jugar fuera debido a factores como las preocupaciones por su seguridad o simplemente por falta de estímulo e incentivo por parte de sus padres.

En la actualidad informa la ONU que los chicos no juegan en la calle, no solamente por cuestiones de terceros, sino porque los padres no les estimulan o incentivan.

Los chicos tienen que ser curiosos, no siempre alcanza con él "no toque", "no haga", "deje de preguntar tanto". Al contrario, hay que estimular esa curiosidad.