Salarios: las mujeres jóvenes están empezando a dejar atrás a los hombres

Federico Albarenque

A medida que avanzamos en el Siglo XXI, es innegable que estamos siendo testigos de un cambio significativo en la dinámica laboral entre hombres y mujeres. En este Dato Confiable abordamos un tema que ha sido históricamente desventajoso para las mujeres: los salarios y la participación en el mercado laboral. Sin embargo, las estadísticas comienzan a contar una historia diferente, especialmente entre las mujeres jóvenes.

Según un artículo de The New York Times, en el segmento de edad de 20 a 25 años, las mujeres están empezando a superar a los hombres en términos de empleo y remuneración. Este fenómeno se debe, en gran parte, a que las mujeres han alcanzado niveles educativos más altos que sus contrapartes masculinas. A lo largo de la historia, las mujeres han demostrado tener mejores calificaciones y tasas de egreso en universidades, aunque esto no siempre se ha traducido en igualdad salarial en el ámbito laboral.

El informe revela que en el Reino Unido, la tasa de empleo femenino entre jóvenes de 20 a 24 años ha aumentado en 3 puntos porcentuales en el último año, dejando atrás a los hombres. En Estados Unidos, aunque la brecha aún no se ha revertido, ha disminuido drásticamente de 10 puntos porcentuales en 2006 a solo 1 punto en el último año. Este cambio también se observa en otros países como Francia, España y Canadá, donde más hombres jóvenes están fuera del mercado laboral en comparación con las mujeres.

Un dato impactante del informe es que, por primera vez, el ingreso promedio de las mujeres en el Reino Unido ha superado al de los hombres. Esto se atribuye a una mayor probabilidad de que las mujeres tengan títulos universitarios, así como a un deterioro en la situación laboral de los hombres sin educación superior. En 1991, los hombres ganaban un 57% más que las mujeres sin título universitario; en 2022, esa diferencia se ha reducido a un 10% menos.

En este contexto, la encuesta propuesta por Leo Castellano sobre por qué las personas creen que deberían ganar más cobra relevancia. Los resultados muestran que la formación y la responsabilidad son factores clave en la percepción del valor laboral. Con un 37% de los votos, la responsabilidad se posiciona como la razón más citada, seguida por el compromiso y la formación. Esto indica que, en el mundo laboral, la preparación y el esfuerzo están comenzando a cobrar mayor importancia.

En conclusión, el panorama laboral está cambiando y, aunque aún queda un largo camino por recorrer, las mujeres jóvenes están liderando el camino hacia un futuro más equitativo. La educación y la preparación son fundamentales para cerrar las brechas históricas y, en este sentido, la sociedad debe estar lista para aceptar y adaptarse a estos cambios.