Ola de frío: cómo cuidarse y prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Por Federico Albarenque

El Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba emitieron un comunicado alertando sobre una ola de frío que afecta a la provincia desde la madrugada de este martes y que podría extenderse hasta los primeros días de junio.

Se esperan temperaturas bajo cero, nevadas débiles en zonas serranas (este, sudeste y centro), vientos fuertes, tormentas focalizadas, heladas de moderadas a fuertes y baja visibilidad en el sur provincial.

Además, se pronostican neblinas, bancos de niebla y lloviznas ligeras, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

En la ciudad de Córdoba, el frente frío ingresó entre la 1 y las 4 de la madrugada de este martes. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población tomar las siguientes medidas:

• Asegurar abrigos adecuados y acondicionar los hogares para mantener el calor.

• Evitar actividades al aire libre durante el día.

• Anticipar desplazamientos en zonas con niebla o calzadas resbaladizas.

• Proteger a personas vulnerables, como niños, ancianos o aquellos con problemas de salud.

Advertencia por intoxicaciones por monóxido de carbono

Con la llegada del frío, el Ministerio de Seguridad también alertó sobre el aumento del riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas tóxico generado por la mala combustión de leña, carbón u otros combustibles en sistemas de calefacción defectuosos o de fabricación casera. Este gas, incoloro, inodoro e insípido, es altamente peligroso y puede ser mortal.

Síntomas de intoxicación incluyen dolor de cabeza, náuseas, vómitos, falta de aire, mareos, desvanecimientos o desmayos.

Ante estos signos, las autoridades instan a ventilar inmediatamente los ambientes abriendo puertas y ventanas, abandonar el lugar y acudir de inmediato a un centro de salud.

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones

Para minimizar riesgos, se aconseja:

• Mantener los ambientes ventilados en todo momento.

• Evitar el uso de hornos, hornallas o artefactos de calefacción caseros.

• Hacer revisar periódicamente los artefactos y las salidas de ventilación por un gasista matriculado.

• Verificar que la llama de los artefactos a gas sea siempre de color azul.

Teléfonos de emergencia

En caso de emergencia, las autoridades pusieron a disposición los siguientes contactos:

911: Policía de Córdoba.

100: Bomberos Voluntarios.

0 800-888-38346 (FUEGO): call center de Defensa Civil.

Las autoridades instaron a la población a extremar las precauciones y mantenerse informada sobre las condiciones climáticas para garantizar la seguridad durante esta ola de frío.

El comisario Luciano Castro, de la Dirección de Bomberos de la Policía, aclaró en diálogo con Cadena 3 que se busca prevenir incidentes relacionados con el uso de calefacción.

Castro destacó la importancia de chequear los calefactores con un gasista matriculado para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. "La ventilación de los ambientes en donde nos encontramos es crucial para evitar la inhalación o la intoxicación por monóxido", enfatizó.

El comisario también mencionó que el color de la llama de los artefactos de combustión debe ser azul. "Si observamos una llama de color naranja o amarillenta, hay que apagar, desconectar el suministro de gas y llamar a un gasista", advirtió.

El uso incorrecto de artefactos de calefacción puede ser peligroso. "No hay que utilizar la hornalla o la cocina para calefaccionarse. Todo elemento utilizado correctamente siguiendo las instrucciones de su fabricante y que sea homologado y certificado no es peligroso", aseguró Castro. "El monóxido de carbono es un gas que no tiene ni olor, ni color, ni sabor. Si se presentan estos síntomas, hay que salir del lugar y ventilar", agregó el comisario.

"Cada año relatamos hechos desgraciados a raíz de la falta de prevención", señaló el titular de Relaciones Institucionales de Ecogas, Tomás de Pascua, en diálogo con Cadena 3.

De Pascua destacó que no solo los calefactores a gas son potencialmente peligrosos. "Cualquier método de calefacción, como salamandras o quemadores a kerosene, puede generar monóxido de carbono", explicó.

Por ello, recomendó seguir una serie de medidas básicas para garantizar la seguridad en el hogar. "Lo primero es instalar artefactos homologados que tengan el aval del Enargas y es fundamental que un gasista matriculado realice la instalación y la revisión anual de estos artefactos", precisó.

Una de las recomendaciones clave es mantener los espacios ventilados. "Muchas veces, la gente tapa las rejillas de ventilación porque les entra frío, pero eso puede salvar una vida".

La llama de los calefactores también es un indicador importante de seguridad. "Siempre debe ser azul. Si no lo es, hay un problema y se debe llamar a un gasista matriculado", enfatizó De Pascua.

Además, se recomienda la instalación de detectores de monóxido de carbono, que se pueden adquirir en ferreterías y tienen un costo inicial de 20.000 pesos. "La llama del piloto no debería ser suficiente como para intoxicar a una familia, siempre que haya ventilación adecuada", aclaró. Las dos recomendaciones principales son, por tanto, asegurar que la llama sea azul y garantizar una buena ventilación.

Respecto a los precios actuales de calefactores y servicios de instalación, los caloventores oscilan entre $55.000 y $150.000, mientras que los calefactores de mayor tamaño tienen un costo inicial que ronda entre $200.000 y $250.000.

La instalación de un calefactor puede tener un costo base de 80.000 pesos, dependiendo de la complejidad del artefacto.

Entrevista de Luis Fernández Echegaray. Informe de Federico Borello.