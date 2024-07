Federico Albarenque

En el contexto económico de Argentina, la situación con respecto a la circulación de billetes es más que preocupante. Gabriel, un oyente, planteó una inquietud que resuena en muchos: los bancos no saben qué hacer con la plata. La realidad es que no tienen dónde guardarla. Hasta hace poco, el billete de mayor denominación era el de 1.000 pesos, y ahora contamos con el de 10.000. Sin embargo, esto no ha resuelto el problema de la acumulación de billetes de baja denominación.

Cuando una persona necesita realizar una operación significativa, se enfrenta a la dificultad de manejar grandes cantidades de dinero en billetes pequeños. Es habitual que, al recibir una suma considerable, la gente prefiera quedarse con la mayor cantidad posible de billetes de 10.000, devolviendo los de menor denominación como los de 100 o 500 pesos. Esta dinámica afecta a los bancos, que ahora deben lidiar con una gran cantidad de billetes de baja denominación acumulados en sus bóvedas.

Un dato alarmante es que actualmente circulan en Argentina 859 millones de billetes. Esto significa que hay 258 billetes por habitante, una cifra descomunal en comparación con otros países. En Chile, por ejemplo, hay 68 billetes por habitante, y en Brasil, solo 35. Esto plantea una pregunta: ¿dónde se almacenan todos esos billetes? Desde 2020, los bancos han construido 10 bóvedas grandes, conocidas como sarcófagos, para almacenar el efectivo, además de 100 bóvedas más pequeñas. Cada bóveda grande cuesta 4 millones de dólares, y las más pequeñas, 1 millón cada una.

Además, la situación se complica con los cajeros automáticos, ya que no todos reconocen los billetes de 10.000 pesos. Según los bancos, el 80% de los cajeros ya están habilitados para expedir estos billetes, pero aún queda un camino por recorrer en este aspecto.

La situación financiera en Argentina es un reflejo de la realidad que muchos vivimos a diario. La acumulación de billetes en los bancos y la dificultad para manejar grandes sumas de dinero son solo algunas de las aristas de un problema que parece no tener solución a corto plazo. La pregunta que queda en el aire es: ¿cómo seguirán manejando los bancos esta situación? Si alguien quiere custodiar su dinero, es probable que deba buscar alternativas más creativas que un simple placard en casa.