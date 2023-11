Educar para prevenir accidentes

Federico Albarenque

Un choque frontal ocurrido este domingo en la Ruta S-253, que une las localidades cordobesas de Monte Ralo y Despeñaderos, en el sur de la provincia de Córdoba, dejó un saldo fatal de cinco muertos y seis heridos.

Por causas que se tratan de establecer, una traffic que llevaba de regreso a un grupo de jóvenes futbolistas de la reserva del Club Deportivo Casino de Río Tercero chocó de frente con una camioneta Toyota Hilux.

El abogado especializado en Derecho de Tránsito, Seguridad y Educación Vial, Horacio Botta Bernaus, habló con Cadena 3 del caso y habló de "fracaso" en lo que respecta a prevención de siniestros viales.

Señaló que no se pueden esperar resultados "distintos" si las autoridades y la población no modifica sus conductas en la vía pública.

"No se puede creer que habrá menos muertes por publicidades que nos dicen que vayamos más despacio, sin trabajar sobre lo más importante: cómo mejorar el factor humano. No nos damos cuenta que en la conducción tenemos actos temerarios y no nos reprochamos esos actos", cuestionó.

Sostuvo que en España, donde ha empeorado la situación en materia de tránsito y accidentes, se ha planteado mejorar la formación profesional antes de otorgar una licencia en academias supervisadas por el Estado. También se plantea una continuidad en la formación para quienes ya conducen hace años.

"La educación vial no es sólo enseñar para qué sirven las luces del semáforo o las señales de tránsito, sino para entender cuándo una norma está buscando que no suceda un siniestro vial. Es hacer entender cuáles son los riesgos, como hicimos en otros tiempos como el coronavirus. No se trata de alarmar, sino de concientizar", explicó Bernaus a Cadena 3.

Y añadió: "Tengo la sensación que trabajamos sobre grandes factores como el exceso de velocidad o las luces apagadas, ponemos el acento en lo más fácil. Pero pensamos en seguridad vial cuando hay muertos".

Por último, sostuvo que la población y las autoridades piensan "del accidente para adelante" e instó a indagar qué fue lo que causó el siniestro vial.

"No solo los medios deberían anoticiar, sino recordar otras situaciones para ser conscientes. Apostamos a endurecer penas, pero no le prestamos atención a la educación", finalizó.

Por estas horas, persiste la conmoción en Río Tercero por la muerte de cinco personas. María Chaname, mamá de José Manuel Pérez (19), habló con Cadena 3 y dijo que pudo hablar con su hijo, que permanece internado en un hospital de la ciudad.

"Pude verlo el domingo por la noche. Preguntaba constantemente por sus comentarios y lo vi muy shockeado. Ahora está más consciente y pudo comentarme que la camioneta se les vino encima. Luego de eso, no recuerda más. Mi hijo se salvó de milagro".

Informe de Juan Pablo Viola.