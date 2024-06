Cuatro niños desaparecen por día en Argentina

Federico Albarenque

He estado siguiendo un tema que me preocupa profundamente y que creo que debería preocupar a todos los argentinos: la desaparición diaria de niños en nuestro país. Según Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, se presentan cuatro denuncias por día por desapariciones de niños. Esto suma un total alarmante de cerca de 1.500 denuncias por año.

Estos números son inquietantes y no podemos ignorarlos. Más del 95% de estos niños son encontrados, pero eso no disminuye la gravedad del problema. Muchos podrían argumentar que algunos menores simplemente se enojan con sus padres y deciden irse o visitar a un amigo o familiar sin permiso. Pero eso no cambia el hecho de que cada vez que se presenta una denuncia, se activan protocolos de búsqueda.

Actualmente hay más de 100 niños desaparecidos en Argentina; 74 menores y 38 mayores. ¿Por qué menciono a los mayores? Porque muchos desaparecieron siendo niños y nunca fueron encontrados, lo cual mantiene el alerta activo.

Otro dato impactante es el cambio en la edad promedio de los adolescentes desaparecidos. Hasta hace poco tiempo era entre 16 y 17 años; ahora ese promedio ha descendido a entre los 2 y los 13 años.

A raíz del caso Loan nos enteramos del caso Carlos González quien lleva buscando a su hijo Carlitos desde hace más de tres décadas. También está el caso Marina Fernanda Aragunde quien desapareció en 1995 y hasta la fecha no ha sido encontrada. Y estos son sólo algunos ejemplos de una lista que sigue creciendo.

Ante esta situación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que viajará a Paraguay para reunirse con las autoridades policiales locales en medio de sospechas de posibles operaciones de trata de personas. Mientras tanto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, asegura que todas las fuerzas del Estado están buscando a Loan y no descansarán hasta saber qué pasó con él.

El protocolo Alerta SOFIA se activa para buscar a los niños desaparecidos rápidamente. Sin embargo, es importante preguntarse si este sistema está funcionando eficientemente o si necesita mejoras. La demora en la implementación del protocolo es un tema que está actualmente bajo discusión.

La desaparición diaria de niños en Argentina es un problema grave y urgente. Es fundamental que todos nos mantengamos informados y alerta para ayudar a encontrar a estos menores lo más rápido posible.