Recordar los acontecimientos históricos permite mantener viva la memoria a pesar del paso del tiempo. Conocer los eventos que han dejado su marca en el calendario el 15 de junio es fundamental para entender nuestra historia.

Efemérides del 15 de junio

1843: En Bergen, Noruega, nace el pianista y compositor Edvard Grieg, un pionero de la escuela noruega de música nacionalista. Se inspiró en las tradiciones folclóricas del país y dejó un legado musical significativo como las "Peer Gynt Suites" y "Piezas líricas" para piano. Grieg falleció en 1907 por una enfermedad pulmonar. (Hace 182 años)

Más eventos relevantes

1996: Muere en Beverly Hills, EE.UU., Ella Fitzgerald, famosa cantante de jazz conocida como "Lady Ella" y "The First Lady of Song". A lo largo de su carrera, ganó 13 premios Grammy y fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad. (Hace 29 años)

1888: Federico III de Hohenzollern fallece en Potsdam, Alemania. Fue un Emperador de Alemania por un breve período y su muerte se debió a un cáncer de laringe. (Hace 137 años)

El nacimiento de Edvard Grieg en 1843 se considera la efeméride más importante, ya que su influencia ha marcado la identidad musical noruega a través de su trabajo basado en el folclore y su sensibilidad artística.

