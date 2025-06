"Sueños de radio": un amigo de Rodolfo Barili contó cómo comenzó la magia

Son amigos desde hace 36 años. Se conocieron de adolescentes en la localidad bonaerense de Rauch, en tiempos de post dictadura y con la rebeldía juvenil que los llevaba a soñar sin límites.

Se cruzaron cuando tenían 17 años y desde entonces sus vidas están atravesadas por la radio.

Miguel Cervetta es dueño de Radio Play, de Rauch, y Rodolfo Barili es conductor del programa “Ahora país” en Cadena 3.

Cervetta contó que “la relación de Rodolfo con la radio arranca más o menos en 1988. Él ya tenía su programa. Lo conozco en 1989. Yo venía de otra radio. Hasta ese momento éramos competencia. Y me acuerdo que cuando empezamos a diagramar el programa juntos, la primera condición que puso fue que él iba a ser el operador y yo el locutor. Me sorprendió, porque estaba planteado todo al revés. No sé cuánto tiempo tardó en ponerse al micrófono, pero así fue cómo arrancamos”.

Cervetta relató que “ya en ese momento y a esa edad, era un apasionado. Era exigente, perfeccionista. Podía estar tardes completas armando la artística del programa, con una casetera y una bandeja gira discos. Hacía un trabajo artesanal increíble”.

Y narró una anécdota que muestra la creatividad incipiente del actuar conductor de Cadena 3: “Teníamos bloques con presentaciones, él estructuraba un ranking todos los fines de semana y también generaba sus propias notas. Por ejemplo, decía que íbamos a tener una entrevista con Andrés Calamaro. Y armaba toda una presentación que parecía que realmente el cantante hablaba con nosotros en vivo. Era la parte humorística del programa. Él generaba una pregunta y editaba todas las respuestas con pedacitos de temas de Calamaro. En la edición, el cantante contestaba las preguntas que él había hecho. ¡Quedaba increíble, espectacular!”.

