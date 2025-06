Los más y los menos del paso de Franco Colapinto con su Alpine por Barcelona

FRANCO COLAPINTO: Analizamos en esta nueva columna, los puntos altos y los puntos bajos del paso del argentino por Montmeló con el Alpine A525 #43 que finalizó en P15, sin una actuación muy lucida.

Su compañero Pierre Gasly, en cambio, fue P8 y consiguió agregar 4 puntos más a su cuenta personal y la del equipo. Que, sin embargo, ha quedado en la última posición en la tabla de Constructores.

MÁS + COMPLETÓ LA CARRERA, OTRA GRAN EXPERIENCIA: Tres ''Grand Prix'' en tres semanas consecutivas y los tres terminados es un gran logro para un piloto cuyo primera meta es la de conseguir más experiencia. Y una dura prueba física, deportiva y técnica.

MENOS - NO CONSIGUIÓ EL RITMO DE CARRERA QUE NECESITABA: A ritmo puro, penó para conseguir la velocidad que le permitiera adelantar. Fue lento respecto de los otros coches de su pelotón con el coche cargado de combustible y en las aproximaciones cuando perdía el ''aire limpio''. Su mejor ritmo apareció en el tercio final de la carrera. "No fue lo que queríamos, una carrera con mucha degradación y yendo en el aire sucio. Se gastaban mucho las gomas delanteras y había mucho ''graining'' en las traseras. Había momentos que no éramos tan constantes y otros íbamos cerca de Pierre. Hay que entender porqué".

MÁS + SU VUELTA MÁS RÁPIDA, 1.18.353s (V43) QUEDÓ A 0.457s DE LA DE GASLY 1.17.896s (V63): Con 20 vueltas menos, su coche estaba más pesado que el de su compañero en el momento que la realizó.

MENOS - BRIATORE QUEDÓ DECEPCIONADO CON SU GP: Es indudable que el jefe de equipo esperaba más del piloto argentino en Barcelona y se los dejó claro a los periodistas. "La tarde de Franco iba a ser difícil siempre, ya que largó desde atrás. Y tuvo una carrera decepcionante, sin progresar tanto como esperábamos", comentó el veterano líder de Alpine. "Como equipo, debemos reagruparnos y esforzarnos al máximo para salir de esta posición", agregó.

MÁS + SU INGENIERO LE PIDIO DISCULPAS: Stuart Barlow fue comprensivo con Franco, en el diálogo radial que mantuvieron durante ''la vuelta de honor'' en Montmeló: "Creo que necesitamos disculparnos contigo, compañero. Tenemos que revisar y ver qué es lo que ocurrió. Parecía que todo desapareció rápidamente. Creo que el aire sucio nos perjudicó. Así que tenemos que mirar eso. No te disculpes con nosotros por esto. Tenemos trabajo que hacer, pero está bien. Gracias por tus esfuerzos durante el fin de semana. Sé que es un comienzo difícil, pero hiciste un buen trabajo remontando durante el fin de semana", dijo el técnico inglés.

MENOS - SU COCHE NO TIENE LAS MEJORES PIEZAS: El argentino lo minimizó el viernes en la rueda de prensa, pero es verdad que su coche no tiene las últimas actualizaciones y que las roturas que él mismo provocó en Imola le restaron la posibilidad de emplear piezas nuevas -el alerón delantero es de una evolución anterior- en las dos carreras siguientes. Y Gasly montó en esta ronda un nuevo piso aerodinámico del que Franco no disponía. También, su material mecánico le plantea condicionamientos, tiene desde el viernes de Barcelona un nuevo ICE -motor térmico, el cuarto de los cuatro autorizados por reglamento en el año—, además de montar un cuarto turbocompresor y una nueva unidad MGU-H, elementos que le ponen en el límite de una penalización eventual por un nuevo recambio de alguna de estas piezas.

MÁS + BRIATORE SEÑALÓ QUE LA SITUACIÓN DE COLAPINTO NO TIENE PLAZOS: "¿Carreras? No sé, la verdad. Nunca dije cinco carreras, tres carreras, cuatro carreras, una carrera. Ya veremos. Si Colapinto rinde, es él quien conduce el coche. Si no, ya veremos. No sé ahora mismo si Franco se quedará toda la temporada o no, pero ya veremos. Depende del rendimiento. Solo nos fijamos en el rendimiento, nada más"

MENOS - TUVO UN VIERNES DIFÍCIL: Fue P20 en las dos tandas de ensayo, a 1.8s y 1.5s de Piastri en ambas. A 8 y 9 décimas, respectivamente, de su compañero Gasly. En la primera, a los 40'' minutos terminó la tarea repentinamente por el principio de incendio que luego obligó al cambio de la Unidad de Potencia. "El auto está desconectado, de atrás y adelante", les comentó a los periodistas.

MÁS + EL SÁBADO CONSIGUIÓ REMONTAR Y PONERSE CERCA DE SU COMPAÑERO: A pesar del mal final, su labor del sábado fue muy buena. Colapinto aprovechó todos los minutos disponibles de FP3 y marcó su mejor vuelta -hasta allí- del fin de semana: 1.14.085s que lo dejó a 1.698s del puntero Piastri y solo a 0.131s del otro Alpine A525 de la escuadra. La P10 -Lawson- era solo 0.448s más rápida que el argentino y a la P15 -Stroll- la tenía solo a 0.081s. En ''clasifica'', su primera vuelta rápida fue de 1.13.897s. Y luego de que Gasly marcara 1.13.352s, Franco puso un excelente 1.13.334, con el que adelantó a su compañero y se colocó en P11. Salía a buscar su puesto entre los 15 pilotos que avanzarían a Q2 cuando su Alpine se quedó sin tracción. El equipo debió reemplazarle la caja de velocidades -por una usada- para el domingo.

- HAY OPERACIONES ALREDEDOR DEL EQUIPO PARA QUITARLE LA BUTACA: Además de las lógicas de sus compañeros Doohan -quien sin decirlo, pero sí con declaraciones de su padre, reclama por el derecho perdido- y Aron, el grupo que soporta a Mick Schumacher -piloto de la marca en WEC- busca con decisión relevarlo desde Silverstone. El alemán ex F1, Timo Glock, comentarista de la Sky de su país, es otro de los que se han hecho eco del movimiento que el ''management'' del hijo del siete veces del campeón del mundo ha iniciado, buscando recuperar un puesto en la máxima categoría. Tampoco, se cortan desde el lado del mexicano Sergio ''Checo'' Pérez para señalarlo como posibilidad. Franco tendrá que aprender a convivir con esta presión permanente, hasta que pueda igualar su performance con la de Gasly.

+ IMPACTÓ EL FERVOR QUE MOVILIZA SU PRESENCIA CON EL GRAN APOYO POPULAR DE LOS ARGENTINOS: Barcelona marcó en particular este detalle, con la enorme cantidad de argentinos que acudieron en su apoyo al ''Circuito de Cataluña'' durante el fin de semana. Los cánticos, el seguimiento paso a paso de sus movimientos, las banderas en todo el circuito y la vorágine fanáticas en las redes no las genera ningún otro piloto de F1.

La palabra de Colapinto tras el GP de España

"Del viernes al sábado dimos un paso importante. Hoy nos costó mucho, creo que fue por diferentes factores que tenemos que entender mejor. Pero el paso que dimos del viernes al sábado fue bueno. Eso es de lo más positivo, pero hay que enfocarse en la próxima".

"Llego mucho más cómodo a un circuito que no conozco (''Gilles Villeneuve'' -4.361 mts.-), ya conociendo el auto, es un pasito adelante. Solo hay que tratar de entender esos momentos en los que nos está costando y nos falta ritmo. Hay trabajo por hacer y tenemos un fin de semana para entender".

La carrera completa de Franco Colapinto en Barcelona -Ronda 9-:

V01 COL P18 +9.4

V02 COL P18 +13.0 T: 1.23.993

V03 COL P18 +16.0 T: 1.23.061 -SAI 1.22.9 Y TSU 1.23.00-

V04 COL P18 +16.0 T: 1.22.402 -P17 SAI 1.22.9 Y P19 TSU 1.23.0-

V05 COL P18 +20.6 T: 1.22.336 -P17 SAI 1.22.4 Y P19 TSU 1.22.2-

V06 COL P18 +20.6 T: 1.22.336 -P17 SAI 1.22.4 Y P19 TSU 1.22.2-

V07 COL P17 +24.2 T: 1.22.776 -P16 SAI 1.22.8 Y P18 TSU 1.22.8-

V08 COL P17 +25.1 T: 1.23.079 -P16 SAI 1.22.9 Y P18 TSU 1.22.9-

V09 COL P16 +28.1 T: 1.23.385 -P15 SAI 1.23.4 Y P16 BEA 1.26.1-

V10 COL P16 +28.1 T: 1.23.385 -P15 SAI 1.23.4 Y P16 BEA 1.26.1-

V11 COL P14 +30.4 T: 1.23.094 -P13 OCO 1.22.8 Y P15 HUL 1.25.8-

V12 COL P13 +32.3 T: 1.22.147 -P12 OCO 1.22.8 Y P14 GAS 1.25.6-

V13 COL P13 +34.6 T: 1.23.044 -P12 OCO 1.22.7 Y P14 GAS 1.38.8-

V14 COL P13 +37.7 T: 1.23.742 -P12 OCO 1.24.0 Y P14 GAS 1.22.2-

V15 COL P13 +38.3 T: 1.26.715 BOX-MED-

V16 COL P18 +1''02 T: 1.39.134 -P17 SAI 1.21.2 Y P19 ALO 1.27.9

V17 COL P18 +1''02 T: 1.21.386 -P17 SAI 1.21.3 Y P19 ALO 1.40.2

V18 COL P18 +1''03 T: 1.21.625 -P17 SAI 1.21.5 Y P19 ALO 1.20.4

V19 COL P19 +1''05 T: 1.22.805 -P18 SAI 1.23.1

V20 COL P18 +1''07 T: 1.22.359 -P17 SAI 1.22.0 Y P19 BOR 1.27.6

V21 COL P17 +1''09 T: 1.22.388 -P16 SAI 1.21.8 Y P18 BOR 1.41.5

V22 COL P17 +1''09 T: 1.22.649 -P16 SAI 1.21.8 Y P18 BOR 1.21.9

V23 COL P17 +54.7 T: 1.22.541 -P16 SAI 1.21.9 Y P18 BOR 1.21.1

V24 COL P17 +57.0 T: 1.22.562 -P16 SAI 1.21.8 Y P18 BOR 1.21.4

V25 COL P17 +1''00 T: 1.22.707 -P16 BOR 1.21.4 Y P18 OCO 1.21.0

V26 COL P17 +1''02 T: 1.23.729 -P16 BOR 1.21.1 Y P18 OCO 1.22.5

V27 COL P17 +1''07 T: 1.23.997 -P16 OCO 1.21.2 Y P18 TSU 1.20.1

V28 COL P17 +1''09 T: 1.22.766 -P16 OCO 1.21.2 Y P18 TSU 1.20.3

V29 COL P17 +1''09 T: 1.22.766 -P16 OCO 1.21.2 Y P18 TSU 1.20.3

V30 COL P18 +1''08 T: 1.22.499 -P17 TSU 1.21.1 Y P19 ALB 1.29.8

V31 COL P18 +1''10 T: 1.23.503 -P17 TSU 1.20.3 Y P19 ALB OUT

V32 COL P18 +1''14 T: 1.22.645 -P17 TSU 1.22.2

V33 COL P18 +1''17 T: 1.22.593 -P17 GAS 1.26.2

V34 COL P18 +1VTA T: 1.23.257 -P17 GAS 1.39.5

V35 COL P18 +1VTA T: 1.24.241 -P17 GAS 1.21.0

V36 COL P17 +1VTA T: 1.23.956 -P16 GAS 1.21.6 Y P18 SAI 1.26.9

V37 COL P17 +1VTA T: 1.22.315 -P16 BEA 1.27.0 Y P18 SAI 1.39.5

V38 COL P17 +1VTA T: 1.25.365 -P16 BEA 1.38.6 Y P18 SAI 1.21.4

V39 COL P18 +1VTA T: 1.23.395 -P17 SAI 1.20.7

V40 COL P18 +1VTA T: 1.22.679 -P17 SAI 1.20.9

V41 COL P18 +1VTA T: 1.26.444 BOX -BLA- -P17 SAI 1.21.1

V42 COL P18 +1VTA T: 1.39.554 -P17 SAI 1.20.5

V43 COL P18 +1VTA T: 1.18.353 -P17 SAI 1.20.4

V44 COL P18 +1VTA T: 1.22.116 -P17 SAI 1.20.5

V45 COL P18 +1VTA T: 1.20.805 -P17 OCO 1.25.5

V46 COL P18 +1VTA T: 1.21.025 -P17 TSU 1.27.4

V47 COL P18 +1VTA T: 1.21.050 -P17 TSU 1.38.2

V48 COL P18 +1VTA T: 1.21.050 -P17 TSU 1.17.9

V47 COL P18 +1VTA T: 1.20.728 -P17 OCO 1.18.6

V48 COL P18 +1VTA T: 1.20.273 -P17 OCO 1.21.4

V49 COL P18 +1VTA T: 1.22.164 -P17 OCO 1.19.5

V50 COL P18 +1VTA T: 1.20.105 -P17 BOR 1.24.4

V51 COL P18 +1VTA T: 1.20.056 -P17 BOR 1.38.0

V52 COL P18 +1VTA T: 1.20.076 -P17 BOR 1.18.2

V53 COL P18 +1VTA T: 1.20.120 -P17 BOR 1.19.3

V54 COL P18 +1VTA T: 1.20.080 -P17 BOR 1.19.4

V55 COL P17 +1VTA T: 1.48.581 BOX -BLA- -P16 TSU 1.40.1 (AS)

V56 COL P17 +1VTA T: 2.04.850 -P16 SAI

V57 COL P17 +1VTA T: 1.47.120 -P16 SAI

V58 COL P17 +2''00 T: 1.54.134 -P16 SAI

V59 COL P17 +1''15 T: 1.23.285 -P16 SAI 1.22.8

V60 COL P17 +43.8 T: 1.22.685 -P16 SAI 1.22.1

V61 COL P17 +11.0 T: 1.28.629 -P16 SAI 1.31.2

V62 COL P17 +1VTA T: 1.22.072 -P16 SAI 1.22.1

V63 COL P17 +1VTA T: 1.20.276 -P16 SAI 1.20.2

V64 COL P17 +1VTA T: 1.20.536 -P16 SAI 1.21.1

V65 COL P16 +1VTA T: 1.20.343 -P15 SAI 1.19.3

V66 COL P15 +37.0 T: 1.19.978 -P14 SAI 1.19.8 Y P16 OCO 1.21.2

