Colapinto, a Cadena 3: "No fue una buena carrera, hay que seguir laburando"

Franco Colapinto declaró a Cadena 3 sobre su reciente carrera en el Gran Premio de Bélgica, donde enfrentó múltiples dificultades. “Creo que fue una carrera positiva en general en cuanto a dar todas las vueltas, pero no fue nada positivo en cuanto al ritmo”, expresó el piloto.

Colapinto mencionó que el uso de goma lisa afectó su desempeño: “Me costó mucho con la goma lisa otra vez, sin ritmo, patinando mucho. En aire sucio me costaba un montón. Íbamos más rápido en las rectas, más lento en las curvas, costaba un poco si no podías pasar. Algo no hizo click con la goma lisa”.

A pesar de los desafíos, el piloto se mostró reflexivo: “Una pena, creo que no fue una buena carrera en general para nosotros, hay que seguir laburando”.

Al ser consultado sobre si la lluvia podría haber mejorado su rendimiento, Colapinto respondió: “Capaz, no sé”. Además, destacó la sensación del auto en la pista: “Sí, difícil, la verdad que no fue un buen día. Carrera muy larga, sin ritmo, en seco, en mojado, iba bien”.

El piloto argentino también comparó su velocidad con la de otros competidores: “Iba más rápido que Pierre (Gasly), fue como se secó la pista y por encima era lisa, no andaba nada”. En conclusión, Colapinto se mostró optimista a pesar de la situación: “Así que nada, una pena, hay que entender por qué”.

Estas declaraciones fueron para Cadena 3 Argentina junto a medios en la zona, donde Colapinto compartió su perspectiva sobre la carrera y los retos que enfrenta en la competencia.

Informe de Fran Reale, enviado especial al GP de Bélgica.