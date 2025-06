Un famoso actor estadounidense recordó entre risas el día que conoció a Messi

El famoso actor y comediante estadounidense Owen Wilson acudió al emblemático talkshow de Jimmy Kimmel y recordó el momento en el que conoció a Lionel Messi.

El encuentro entre Wilson y Messi se dio en septiembre de 2023 cuando el Inter Miami visitó a Los Ángeles FC. Partido en el que el equipo del astro argentino se impuso por 3-1.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El protagonista de "Marley y yo" contó que sus hijos estaban muy emocionados con la estrella albiceleste. "Estábamos muy emocionados. Él miró y yo no sabía si nos miraba a nosotros, hasta que comenzó a acercarse", comentó el actor.

Wilson reveló que el futbolista les firmó la camiseta a sus hijos. "Es lo más emocionado que estuve por conocer a alguien, es como tener a Michael Jordan ahí", aseguró.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Luego, el entrevistador le mostró una foto de él abrazado con Messi después del partido. "Mis hijos me dijeron 'Messi nos firmó la camiseta' y yo les decía 'no vieron que me abrazó a mí', el clásico hijo del medio", contó el actor entre risas.

Además, hizo una revelación que causó risas en el público: Messi tiene la piel muy suave. "Lo primero que noté cuando lo abracé fue que su piel era muy suave, se lo dije a mis hijos. No solo es un gran jugador de fútbol, tiene una piel muy hermosa", señaló.