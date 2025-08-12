En vivo

Deportes

Un equipo estadounidense estaría tras los pasos de un reciente refuerzo de River

El futbolista podría llegar a su tercer equipo en un año y medio.

12/08/2025 | 17:09Redacción Cadena 3

FOTO: River empató 0-0 con Independiente el sábado.

El mediocampista paraguayo de River, Matías Rojas, es seguido por el Portland Timbers de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Tras el pobre papel en el Mundial de Clubes de la FIFA que tuvo lugar entre fines de junio y principios de julio, el entrenador Marcelo Gallardo le acercó una lista de jugadores prescindibles a la dirigencia riverplatense dentro de los cuales se encontraba el mediocampista paraguayo Matías Rojas.

El futbolista de 29 años arribó a River en enero con el pase en su poder proveniente de Inter Miami de Estados Unidos donde solo jugó seis meses. En el primer semestre, Rojas sumó pocos minutos y, tras el Mundial de Clubes, la dirigencia y el entrenador le empezaron a buscar salida.

Este martes, el Portland Timbers de la Major League Soccer se contactó con el paraguayo y poco a poco crecen las posibilidades de que el ex Racing emigre con el pase en su poder y juegue en su tercer equipo en un año y medio.

El Portland Timbers acordó el contrato con el jugador pero espera que el futbolista deje River con el pase en su poder para no tener que desembolsar una suma de dinero por la liberación de la ficha.

Cabe destacar que Rojas tiene contrato hasta diciembre con el ´Millonario´ y es uno de los sueldos más altos del plantel de Gallardo. Además, el mediocampista ocupa cupo de extranjero y la idea es que deje River en lo inmediato o en diciembre.

Lectura rápida

¿Quién está interesado en Matías Rojas?
El Portland Timbers de la Major League Soccer se ha mostrado interesado en el mediocampista paraguayo.

¿Cuándo llegó Matías Rojas a River?
El mediocampista arribó a River en enero, con el pase en su poder proveniente de Inter Miami.

¿Cuál fue el rendimiento de Rojas en River?
Tuvo poco protagonismo, especialmente tras el Mundial de Clubes, lo que llevó a la búsqueda de su salida.

¿Qué espera el Portland Timbers para concretar el fichaje?
El club confía en que Rojas deje River con el pase en su poder para evitar pagar por su liberación.

¿Cuál es la situación contractual de Rojas?
Matías Rojas tiene contrato hasta diciembre y ocupa uno de los sueldos más altos del plantel.

[Fuente: Noticias Argentinas]

