Tobías López, el primer argentino en conquistar el Grand Champion en el US Open

FOTO: Tobias López en el US Open

El deportista Tobías López, consolidado como una de las mayores promesas de las artes marciales, se coronó campeón del Grand Champion y se convirtió en el primer argentino mayor de edad en lograrlo.

Formado desde pequeño en Chaiu Do Kwan, un arte marcial de origen nacional con bases en el Sipalki coreano, el joven oriundo de Moreno no solo se destaca por su talento, sino también por su incansable esfuerzo para representar al país en las competencias más exigentes del mundo.

“El Chaiu Do Kwan fue mi escuela base, pero lo que yo practico a nivel competitivo es el Point Fighting”, explicó López en una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas.

Esta disciplina, también conocida como combate a puntos, es una modalidad de competencia que reúne a exponentes de distintas artes marciales como el Taekwondo, el Karate, entre otras. Si bien muchos utilizan estas artes como defensa personal o estilo de vida, el joven de 23 años decidió abocarse al alto rendimiento deportivo desde muy temprana edad.

Con tan solo cuatro años comenzó a entrenar, influenciado por un entorno familiar completamente vinculado al arte marcial: “Toda mi familia se dedica a esto, dan clases, viajan, compiten. Era natural que yo siguiera ese camino”.

El ascenso deportivo de López no fue sencillo, ya que durante años debió costearse los viajes y competencias con recursos propios, hasta que sus logros lo posicionaron como un referente nacional e internacional.

Una de sus grandes oportunidades, fue cuando se unió al equipo estadounidense Revolution, que lo contrató para representar su camiseta en torneos abiertos: “Los equipos funcionan como en la NBA: buscan peleadores con determinado estilo y te contratan con apoyo económico.

Este salto le permitió competir en certámenes de primer nivel como el US Open, uno de los torneos de artes marciales más importantes del planeta, donde obtuvo el primer puesto en su categoría (-63 kg) y además se coronó campeón del Grand Champion, un título reservado para los mejores de cada división.

Con este logro, “Toto” se convirtió en el primer argentino en la historia en ganarlo, un hecho que marcó un antes y un después en su carrera.

A pesar de sus raíces argentinas, el oriundo de Moreno compite bajo la bandera de Estados Unidos por cuestiones estrictamente económicas y de apoyo logístico: “Fue una decisión difícil, pero ellos me ofrecieron una oportunidad que no podía rechazar. Me ayudaron a viajar, a competir, a crecer”.

Sin embargo, ese paso no cerró las puertas para representar a la Argentina en otras federaciones, ya que recientemente fue convocado a la selección argentina de kickboxing, que participa en torneos organizados por la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing (WAKO), avalada por el Comité Olímpico Internacional.

Este año, competirá en el mundial que se disputará en Emiratos Árabes, uno de los eventos más esperados del calendario: “Siempre represento a la Argentina, aunque esté con otra ropa o pelee para otro equipo. Yo nací acá, vivo acá y es lo que siento. No me pesa cambiar de bandera si es para crecer”.

Consciente de las dificultades que atraviesan los atletas que no compiten en disciplinas populares, López fue contundente: “La falta de apoyo en el país hacia los deportistas es muy grande”.

Contó que durante mucho tiempo debió pagar sus viajes con rifas y bonos, y que esa es la realidad de la mayoría de los atletas amateur: “Se necesita mucho más respaldo institucional, económico y mediático. No puede ser que alguien tenga que vender empanadas para representar a su país”.

En ese sentido, brindó un mensaje para aquellos jóvenes que deseen seguir su camino: “Primero hay que competir en torneos nacionales, que son más accesibles, y ahí tratar de conseguir sponsors para salir al exterior. Se puede, aunque no es fácil”.

Actualmente, “Toto” entrena tres veces por día y da clases de artes marciales, lo que lo obliga a vivir completamente abocado a su disciplina. Su preparación incluye físico, táctica y combate (sparring), tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde notó diferencias notorias en los estilos de pelea: “En Sudamérica se pelea más táctico, más pensante. En Estados Unidos es más físico, directo y agresivo. Esa intensidad me gusta mucho”.

Pese a su gran experiencia internacional, admite que los nervios previos a cada combate siguen estando presentes: “Siempre estoy nervioso. El día que no sienta eso, dejaré de competir”. Para manejarlos, recurre a técnicas como escuchar música, charlar con compañeros o simplemente aislarse.

Por último, López confesó que su gran objetivo a largo plazo es el mundial en Emiratos Árabes, donde espera dejar en lo más alto el nombre del país que lo vio nacer.