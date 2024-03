Se filtraron supuestos chats entre Sosa y la joven que lo acusó por abuso sexual

El escándalo en Vélez que involucra a los jugadores Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio, acusados por abuso sexual, sumó un nuevo capítulo: se filtraron los chats entre el arquero y la denunciante, contenido que complica aún más a algunos de los imputados.

La Justicia, que le prohibió salir del país a los implicados, evalúa estas nuevas pruebas mientras se espera la declaración la víctima en Cámara Gesell para el próximo lunes.

Los chats entre la denunciante y el arquero. (Crédito A24)

La denunciante reveló dichas pruebas, donde se detalla una conversación fluida con Sosa en la que dialogan sobre "la pastilla del día después".

El arquero de Vélez le señala a la joven periodista la importancia de que la tome, puesto que el jugador que presuntamente abusó de ella no había utilizado preservativo: "No está seguro de haberlo usado en todo momento", indica Sosa.

Allí, la joven desliga de responsabilidad al arquero y denuncia lo ocurrido con los otros tres futbolistas: "Está bien, Seba, vos no hiciste nada. No te voy a hacer cargo de lo que no te corresponde (...) Lo odio, se fue a la mierda, eso no se le hace a ninguna mujer, nunca (...) Sé como soy, conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él ni el otro pararon".

Acto seguido, la joven oriunda de Tucumán detalla: "Estaba totalmente perdida, me levanté y me cayó sangre por los tobillos, tuve que ducharme", relató la denunciante de aquel 3 de marzo pasado en el Hotel Hilton, donde estuvo alojado el plantel de Vélez para su partido contra Atlético Tucumán.

Según la periodista de 24 años, Sosa la invitó al hotel y al llegar a la habitación, después del partido, se encontró con Cufré, Osorio y Florentín. Tras compartir unos tragos de cerveza o Fernet con el grupo, la mujer se sintió mareada y entonces ocurrió el abuso sexual.

