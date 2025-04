Russo: "Estoy feliz disfrutando de muchas cosas y extrañando Rosario"

Hoy, 9 de abril, Miguel Ángel Russo, reconocido futbolista y ex director técnico de Rosario Central, celebra su cumpleaños. Actualmente, dirige a San Lorenzo de Almagro y, en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, compartió sus reflexiones sobre el fútbol y su vida personal.

"Siempre es complicado el fútbol de hoy en día, pero uno lo vive a su forma". Al ser consultado sobre el afecto que siente por el canalla, donde tuvo una gran trayectoria, señaló: "Yo lo tomo como algo natural. Sé lo que es Rosario, sé lo que es Central, pero también tengo que buscar lo mejor en cada lugar".



Además, el técnico expresó su satisfacción por su rol en San Lorenzo, destacando que disfruta del día a día: "Es muy competitivo, siempre tiene que crecer y progresar. Yo disfruto de muchas cosas, de mi nieto, de mi hija, de mi hijo". Además, mencionó su añoranza por Rosario: "Siempre hay una pertenencia hacia la ciudad".



El entrenador también reflexionó sobre la competitividad del fútbol argentino, afirmando que "es muy difícil mantenerse" y que "cada vez es mayor". En este sentido, destacó que "no existe un equipo que gane de antemano".



"Todas las veces que me fui de Central, siempre me mantuve alejado de un montón de cosas, de situaciones y está bien. El mérito es de todos. Es competencia pura y día a día y partido tras partido. Me alegro en muchas cosas y siempre de afuera, que todo le vaya bien y siga mejorando como club y como todo", concluyó Russo.



Entrevista de Alberto Lotuf.