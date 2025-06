River y su camino a octavos en el Mundial de Clubes: qué necesita para clasificar

Este miércoles, River enfrentó al Inter de Italia en una decisiva jornada del Mundial de Clubes, donde ambos equipos buscaron la clasificación a la fase de octavos. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo llegó a este crucial partido como líder del Grupo E, con la misma cantidad de puntos que su rival pero por debajo de los Rayados de Monterrey, quienes también luchaban por pasar de ronda, enfrentando a Urawa Red Diamonds en simultáneo.

Para asegurar su clasificación, River dependió de un triunfo frente a los italianos. Al ganar, se garantizaría el primer puesto del grupo y su siguiente partido se programaría para el lunes 30 en el Bank of América de Charlotte. Así, se conocería a su próximo contrincante, que podría ser Fluminense, Borussia Dortmund o Mamelodi Sundowns.

Qué ocurre si River empata con Inter

Si River no logra vencer al Inter y Monterrey gana su partido, se generaría un triple empate en 5 puntos, lo que implicaría definir quién avanza según la diferencia de gol entre los tres equipos. En esta situación, River corría el riesgo de ser eliminado, dependiendo de lo que hicieran los mexicanos. No obstante, si empata con el Inter y Monterrey no logra vencer a Urawa Red, el equipo argentino se clasificaría. En caso de un empate 0-0 con el cuadro italiano, River quedaría fuera.

Cuándo sería necesaria la calculadora

Los problemas para River comenzaría si Monterrey ganaba el duelo. En ese caso, la diferencia de gol y los goles a favor serían determinantes. Los escenarios específicos serían: un empate 0-0 significaría la eliminación de River, un 1-1 llevaría a estar atentos al resultado del otro partido, donde un triunfo de Monterrey por una diferencia mayor a 3-1 dejaría afuera a River, mientras que un 3-1 activaría el fair play; por último, un 2-2 clasificaría a ambos equipos.

El peor de los escenarios y el desenlace final

En un escenario de derrota para River ante el Inter, las matemáticas se simplifican: el equipo italiano lo superaría en puntos, y River tendría aún posibilidades de avanzar si Monterrey empataba o perdía. Sin embargo, si Rayados ganaba, sería la eliminación del Millonario.