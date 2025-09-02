En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Primera Nacional: así va el reducido y el descenso a solo cinco fechas del final

Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy son los dueños de la Zona A y B, mientras que Alvarado, Arsenal, Defensores Unidos y Talleres (RdE) están descendiendo.

02/09/2025 | 12:19Redacción Cadena 3

FOTO: Así está la pelea por el reducido y el descenso en la Primera Nacional.

La Primera Nacional transita su etapa decisiva y, a solo cinco fechas del cierre de la fase regular, la tensión se reparte entre la lucha por el ascenso y la pelea por la permanencia.

En la Zona A, Ferro Carril Oeste obtuvo un empate en Caballito frente a Racing de Córdoba y se mantiene fuera de la zona roja con 31 puntos, apenas uno por encima de Arsenal (30) y tres sobre Alvarado (28), último de la tabla.

De esta forma, con quince puntos en juego hasta el final del campeonato, en la Zona A aún está peleado quiénes serán los dos equipos que desciendan a la B Metropolitana o el Federal A, debido que entre el conjunto de Mar del Plata y Los Andes -quien está noveno, en la puerta del Reducido- hay una diferencia de solo 9 puntos.

Aún así, entre los más comprometidos a no seguir en la Primera Nacional se encuentra Alvarado, que tiene duelos difíciles donde deberá enfrentar a Deportivo Maipú, al puntero Deportivo Madryn y un duelo por la permanencia ante Arsenal en la última fecha.

Por el lado del equipo de Sarandí, este demostró haber levantado anímicamente y ahora se medirá ante el tercer mejor de la Zona A, Tristán Suárez; también deberá recibir al “Botellero” y visitará al líder.

Otro equipo que podría llegar a descender es Guemes de Santiago del Estero, que en la siguiente fecha deberá visitar al escolta Atlanta y más adelante recibirá a San Miguel. Mientras que Ferro también jugará de local ante el “Trueno Verde” y cerrará el torneo ante Patronato.

En lo más alto, Deportivo Madryn, pese a su caída en Mendoza, sigue como líder con dos unidades de ventaja sobre Atlanta, que empató ante el equipo de Paraná y no pudo aprovechar la oportunidad de acercarse.

De esta forma, el lugar por la final por el primer reducido aún no está definido, ya que la diferencia entre el “Aurinegro” y el “Botellero”, quien ocupa el noveno lugar, es de solo diez puntos.

Aún así, Deportivo Madryn no tendrá duelos con equipos que se encuentren dentro de la zona de reducido, de cara al final del campeonato. El único cercano, y uno de los más difíciles, será ante Los Andes en condición de local en la trigésima fecha.

Atlanta, por su parte, tiene más piedras en el camino para poder llegar a arrebatarle el puesto al “Aurinegro”, ya que se debe medir a San Martín de Tucumán (5), recibe a Tristán Suárez (3), visita a Gimnasia y Tiro (6) y se enfrentará a Deportivo Maipú (8).

En la Zona B, la cima está en manos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 54 puntos, apenas uno más que Gimnasia de Mendoza, en una pelea cabeza a cabeza por un cupo en la primera final por el ascenso.

Un poco más atrás, con 50 unidades, aparecen Deportivo Morón y Estudiantes de Río Cuarto, que no pierden la ilusión de alcanzar a los jujeños en el tramo final. Aún así, la diferencia entre el puntero y Temperley -que se encuentra en el noveno lugar- es de solo nueve puntos.

Gimnasia de Jujuy tendrá un duelo directo en Mendoza ante Gimnasia y en la última fecha recibirá a Chacarita (5). Mientras que el equipo mendocino, además de su enfrentamiento ante el “Lobo jujeño”, deberá rescatar un buen resultado también ante el “Funebrero”.

Deportivo Morón también tendrá duelos complicados, donde recibirá al “Gasolero” y finalizará el campeonato visitando a Chaco For Ever (6). En cuanto a Estudiantes de Río Cuarto, su único duelo peligroso será cuando viaje a Chaco para medirse ante “El Negro”.

Con este panorama, hoy se jugaría una final por el primer ascenso entre Gimnasia Jujuy y Deportivo Madryn, mientras que el resto de los clasificados buscarán ascender mediante el reducido.

En la otra punta de la tabla, Defensores Unidos y Talleres de Remedios de Escalada parecen tener el descenso casi asegurado ya que llevan una ventaja de siete y nueve puntos, respectivamente, sobre Almirante Brown, que ocupa la decimosexta posición de la Zona B.

Los cruces por el reducido al finalizar la vigesimonovena fecha de la Primera Nacional

  • Final por el primer ascenso: Gimnasia Jujuy vs. Deportivo Madryn
  • Atlanta vs. Temperley
  • Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Maipú
  • Tristán Suárez vs. Estudiantes de Caseros
  • Deportivo Morón vs. Patronato
  • San Miguel vs. Chaco For Ever
  • Estudiantes de Río Cuarto vs Gimnasia y Tiro
  • Chacarita vs, San Martín Tucumán

Lectura rápida

¿Qué es la etapa decisiva de la Primera Nacional? La etapa donde se decide el ascenso y el descenso a solo cinco fechas del cierre de la fase regular.

¿Quiénes son los punteros de cada zona? En la Zona A, el puntero es Deportivo Madryn, y en la Zona B, Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

¿Cuáles son los equipos en descenso? Los equipos en descenso son Alvarado, Arsenal, Defensores Unidos y Talleres.

¿Qué diferencia hay entre el puntero y el noveno lugar en la Zona A? La diferencia es de diez puntos.

¿Qué se define en la fecha 29? Se definirán los cruces por el reducido y la final por el primer ascenso.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho