FOTO: Portugal debutó con una goleada sobre Armenia en las Eliminatorias europeas

Portugal aplastó 5-0 a Armenia en el encuentro por las Eliminatorias UEFA para la Copa del Mundo.

Tras este contundente triunfo, el combinado liderado por el director técnico Roberto Martínez se quedó con el primer lugar del Grupo F.

Los cintos tantos fueron realizados por los delanteros João Félix (doblete) y Cristiano Ronaldo (doblete), y el lateral derecho João Cancelo.

Durante el transcurso del primer tiempo, Portugal desplegó una estrategia ofensiva que complicó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas chances claras de gol.

La primera parte finalizó con un contundente 3-0 en el marcador, esta ecuación llegó por las definiciones precisas de João Félix, Cristiano Ronaldo y João Cancelo. Quienes aprovecharon la ventaja y adelantaron a su equipo.

En el complemento del partido, el conjunto de camiseta blanca regresó al terreno de juego con la misma intención y sumaron dos tantos más que ampliaron su goleada sobre Armenia.

En el primer minuto, Ronaldo aprovechó una falla en un despeje de Armenia y ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Henri Avagyan. Con este gol, el “Bicho” selló su doblete.

A los 16 minutos, Félix concretó su segundo tanto y selló el contundente 5-0 en el marcador del Vazgen Sargsyan Republican Stadium. El “Niño de Oro“aprovechó un error defensivo y empujó la pelota al fondo de la red.

Inglaterra derrotó 2-0 a Andorra y se quedó con la punta del Grupo K.

Los dos goles de “Los Tres Leones” fueron realizados por el marcador central Christian García González (en contra) y el mediocampista defensivo Declan Rice.

En el minuto 25 del primer tiempo, Inglaterra abrió el marcador. El defensor central Christian García González intentó rechazar un centro al medio del área chica, pero desvió la trayectoria de la pelota y la envió al fondo de su propio arco.

A los 22 minutos del segundo tiempo, Inglaterra amplió su ventaja y selló su triunfo. El lateral Reece James realizó el centro preciso que terminó en el cabezazo de Declan Rice.

Por otro lado, Serbia venció 1-0 a Letonia y se quedó con el segundo lugar del Grupo K.

El único tanto del partido llegó de la mano del centro delantero Dušan Vlahovic, quien milita en la Juventus.

En el minuto 12 del primer tiempo, Serbia selló su triunfo. Vlahovic realizó una jugada individual que finalizó con una definición potente que descolocó al arquero Krišjanis Zviedris.