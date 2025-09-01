En vivo

Platense vs Godoy Cruz: horario y formaciones

El "Calamar" y el "Tomba" chocan este lunes por la séptima fecha del Torneo Clausura. 

01/09/2025 | 01:58Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Platense vs Godoy Cruz: horario y formaciones

Platense y Godoy Cruz chocan este lunes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por TNT Sports.

El campeón defensor viene de lograr su primera victoria en el certamen, mientras que el “Tomba” se encuentra envuelto en una mala racha, ya que está último y todavía no pudo ganar.

Probables formaciones de Platense vs Godoy Cruz

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Walter Ribonetto.

Cómo ver en vivo Platense vs Godoy Cruz

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Juegan Platense y Godoy Cruz.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se juega el lunes a las 19.15 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el estadio Ciudad de Vicente López.

¿Cómo le va a cada equipo?
Platense viene de su primera victoria, mientras que Godoy Cruz está último sin ganar.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se transmite por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

