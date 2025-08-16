MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Austria
Se corre este fin de semana la fecha 13 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.
16/08/2025 | 21:44Redacción Cadena 3
FOTO: Márquez sigue invencible en MotoGP.
En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que este sábado tuvo la clasificación y la Sprint Race, rumbo a la final del domingo.
Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arrancó su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.
Horario de la carrera del Gran Premio de Austria de MotoGP
El MotoGP de Austria tiene este domingo desde las 9 horas de la mañana de la Argentina su carrera.Cronograma del MotoGP:
Domingo 17 de agosto
- MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas
Dónde ver en vivo el MotoGP
El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué evento se realiza este fin de semana?
Se lleva a cabo el MotoGP de Austria, parte del Campeonato Mundial de Motociclismo.
¿Quién es el campeón defensor?
El campeón defensor es Jorge Martin.
¿Cuál es la hora de la carrera?
La carrera está programada para el domingo a las 9 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza la carrera?
La carrera se realiza en el Autódromo Red Bull Ring, en Austria.
¿Dónde se puede ver en vivo?
Se puede ver en vivo por ESPN y Disney+, además de plataformas digitales como Flow y Directv Go.
[Fuente: Noticias Argentinas]