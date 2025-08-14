En vivo

Deportes

Masters 1000 de Cincinnati: se definen los últimos clasificados a los cuartos de final

Habrá acción para varios candidatos a pelear por el título.

14/08/2025 | 14:39Redacción Cadena 3

FOTO: Sinner quiere seguir de racha en Cincinnati.

Los últimos clasificados a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati se definirán este jueves, jornada que contará con tres partidos en el cuadro masculino.

El primer cruce del día comenzará a las 16 (hora de Argentina), cuando el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner, se enfrente con el canadiense Felix Auger-Aliassime (23°).

Sinner, que es el campeón defensor en este torneo, está imparable en canchas rápidas, donde ganó 39 de sus últimos 40 partidos. Sin embargo, no podrá relajarse ante el canadiense, que cuando está en un buen nivel es una amenaza para cualquiera.

Luego será el turno del estadounidense Bel Shelton (5°), quien tendrá un peligroso enfrentamiento con el checo Jiri Lehecka (22°).

Shelton está teniendo un 2025 inolvidable, en el que ingresó al top 10 por primera vez en su carrera y además viene de ganar su primer Masters 1000 en Canadá la semana pasada.

El último partido del día será a las 21:30, cuando el danés Holger Rune (7°) se las vea con el francés Térence Atmane, la gran sorpresa de este torneo.

El Masters 1000 de Cincinnati es el séptimo torneo de esta categoría en la temporada y forma parte de los torneos previos al US Open, que es el cuarto y último Grand Slam del año.

Lectura rápida

¿Cuándo se definen los últimos clasificados? Este jueves, en una jornada con tres partidos.

¿Quiénes son los protagonistas de los partidos? Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Bel Shelton, Jiri Lehecka, Holger Rune y Térence Atmane.

¿A qué hora inician los partidos? El primero comienza a las 16 y el último a las 21:30 (hora de Argentina).

¿Qué importancia tiene este torneo? Es el séptimo Masters 1000 de la temporada y previo al US Open.

¿Quién es el campeón defensor? Jannik Sinner es el campeón que busca continuar la racha ganadora.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Deportes

