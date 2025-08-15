Liverpool debutó en la Premier con un 4-2 emocionante ante Bournemouth

El vigente campeón de la Premier League, Liverpool, abrió la temporada 2025/26 con una victoria por 4 a 2 frente a Bournemouth en Anfield. El equipo de Arne Slot superó un trámite complejo y comenzó con éxito la defensa del campeonato.

El conjunto local mostró iniciativa desde el inicio. Mohamed Salah exigió a Dorde Petrovic con un zurdazo potente y Virgil van Dijk estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo desviado.

El encuentro se interrumpió brevemente por insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo, incidente que marcó el desarrollo del primer tiempo.

Tras la reanudación, Bournemouth generó peligro con una acción de Marcus Tavernier, pero fue Liverpool quien golpeó primero. A los 37 minutos, Van Dijk habilitó a Hugo Ekitiké, quien combinó con Alexis Mac Allister y definió ante Petrovic para el 1-0 parcial.

En el segundo tiempo, los Reds ampliaron la ventaja. Ekitiké aguantó en el área y asistió a Cody Gakpo, que resolvió con precisión al segundo palo. Bournemouth respondió con dos goles consecutivos de Semenyo: el primero tras una contra iniciada por David Brooks y el segundo luego de una corrida de 70 metros tras pase de Hamed Junior Traore.

Con el marcador igualado, Liverpool encontró la ventaja definitiva en el tramo final. Petrovic dio rebote a un centro de Salah y Federico Chiesa aprovechó para marcar el 3-2. En tiempo de descuento, Salah selló el resultado con un derechazo cruzado.