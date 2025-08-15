En vivo

Instituto vs. Unión

Argentina

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

La Cadena del Gol

Instituto vs. Unión

Rosario

La Central Deportiva

Instituto vs. Unión

Santa Fe

Heatódromo

Fran Reale

Vuelta popular

Celeste Pereyra

Música ligera

Deportes

Liverpool debutó en la Premier con un 4-2 emocionante ante Bournemouth

Liverpool le ganó 4-2 a Bournemouth en el debut. El campeón ganaba 2-0, se lo empataron, pero lo liquidó en el final. Hubo insultos racistas.

15/08/2025 | 18:49

FOTO: Federico Chiesa anotó el gol del triunfo.

El vigente campeón de la Premier League, Liverpool, abrió la temporada 2025/26 con una victoria por 4 a 2 frente a Bournemouth en Anfield. El equipo de Arne Slot superó un trámite complejo y comenzó con éxito la defensa del campeonato.

El conjunto local mostró iniciativa desde el inicio. Mohamed Salah exigió a Dorde Petrovic con un zurdazo potente y Virgil van Dijk estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo desviado.

El encuentro se interrumpió brevemente por insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo, incidente que marcó el desarrollo del primer tiempo.

Tras la reanudación, Bournemouth generó peligro con una acción de Marcus Tavernier, pero fue Liverpool quien golpeó primero. A los 37 minutos, Van Dijk habilitó a Hugo Ekitiké, quien combinó con Alexis Mac Allister y definió ante Petrovic para el 1-0 parcial.

En el segundo tiempo, los Reds ampliaron la ventaja. Ekitiké aguantó en el área y asistió a Cody Gakpo, que resolvió con precisión al segundo palo. Bournemouth respondió con dos goles consecutivos de Semenyo: el primero tras una contra iniciada por David Brooks y el segundo luego de una corrida de 70 metros tras pase de Hamed Junior Traore.

Con el marcador igualado, Liverpool encontró la ventaja definitiva en el tramo final. Petrovic dio rebote a un centro de Salah y Federico Chiesa aprovechó para marcar el 3-2. En tiempo de descuento, Salah selló el resultado con un derechazo cruzado.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido? Liverpool venció a Bournemouth 4-2 en el inicio de la Premier League.

¿Quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron Liverpool y Bournemouth en Anfield.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se disputó el 15 de agosto de 2025.

¿Qué incidió en el partido? Hubo insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo que interrumpieron el juego.

¿Cómo terminó el encuentro? Liverpool ganó 4-2, asegurando el triunfo con un gol de Federico Chiesa y otro de Mohamed Salah.

[Fuente: Noticias Argentinas]

