Liverpool debutó en la Premier con un 4-2 emocionante ante Bournemouth
Liverpool le ganó 4-2 a Bournemouth en el debut. El campeón ganaba 2-0, se lo empataron, pero lo liquidó en el final. Hubo insultos racistas.
15/08/2025 | 18:49Redacción Cadena 3
FOTO: Federico Chiesa anotó el gol del triunfo.
El vigente campeón de la Premier League, Liverpool, abrió la temporada 2025/26 con una victoria por 4 a 2 frente a Bournemouth en Anfield. El equipo de Arne Slot superó un trámite complejo y comenzó con éxito la defensa del campeonato.
El conjunto local mostró iniciativa desde el inicio. Mohamed Salah exigió a Dorde Petrovic con un zurdazo potente y Virgil van Dijk estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo desviado.
El encuentro se interrumpió brevemente por insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo, incidente que marcó el desarrollo del primer tiempo.
Tras la reanudación, Bournemouth generó peligro con una acción de Marcus Tavernier, pero fue Liverpool quien golpeó primero. A los 37 minutos, Van Dijk habilitó a Hugo Ekitiké, quien combinó con Alexis Mac Allister y definió ante Petrovic para el 1-0 parcial.
En el segundo tiempo, los Reds ampliaron la ventaja. Ekitiké aguantó en el área y asistió a Cody Gakpo, que resolvió con precisión al segundo palo. Bournemouth respondió con dos goles consecutivos de Semenyo: el primero tras una contra iniciada por David Brooks y el segundo luego de una corrida de 70 metros tras pase de Hamed Junior Traore.
Con el marcador igualado, Liverpool encontró la ventaja definitiva en el tramo final. Petrovic dio rebote a un centro de Salah y Federico Chiesa aprovechó para marcar el 3-2. En tiempo de descuento, Salah selló el resultado con un derechazo cruzado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido? Liverpool venció a Bournemouth 4-2 en el inicio de la Premier League.
¿Quiénes se enfrentaron? Se enfrentaron Liverpool y Bournemouth en Anfield.
¿Cuándo se jugó el partido? El partido se disputó el 15 de agosto de 2025.
¿Qué incidió en el partido? Hubo insultos racistas dirigidos a Antoine Semenyo que interrumpieron el juego.
¿Cómo terminó el encuentro? Liverpool ganó 4-2, asegurando el triunfo con un gol de Federico Chiesa y otro de Mohamed Salah.
[Fuente: Noticias Argentinas]