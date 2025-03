Lionel Messi no estará presente en el partido del Inter Miami contra Houston Dynamo

El Inter Miami no contará con la presencia del astro argentino y capitán del equipo, Lionel Messi, para enfrentar al Houston Dynamo en el partido correspondiente a la segunda fecha de la Major League Soccer (MLS).

En consecuencia, el elenco de Texas decidió compensar a los hinchas por la ausencia del ex Barcelona y Paris-Saint Germain.

El director técnico de Las Garzas, Javier Mascherano, prefirió no incluir al portador del brazalete de la Selección argentina para darle descanso y que llegue en óptimas condiciones para el duelo ante el Cavalier de Jamaica, por los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el próximo jueves.

Por su parte, Houston Dynamo sacó un comunicado oficial en redes sociales en el que explica que finalmente el rosarino no sumará minutos en el encuentro.

“El informe del estado de los jugadores recientemente compartido para el partido no incluía al delantero Lionel Messi, pero se ha informado de que no ha viajado a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quien juega con nuestro oponente”, sentenció el escrito.

Además, el combinado tejano debió pedir disculpas y regalará entradas a sus aficionados para los próximos partidos, ya que tenía previsto llenar su estadio, con capacidad para 22.000 personas, para la partida ante “Las Garzas”.

La entrada más barata para el enfrentamiento rondaba los 80 dólares y algunas otras se conseguían por 200 de la divisa estadounidense en reventa, según trascendió en los medios locales.