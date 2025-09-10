Las 18 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026: un resumen completo
Finalizaron las fechas de Eliminatorias Sudamericanas y ya hay equipos que cuentan con cupos para la competencia en Estados Unidos, Canadá y México.
10/09/2025 | 11:51Redacción Cadena 3
FOTO: Estas son las 18 selecciones clasificadas al Mundial 2026.
Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin y ya están definidos los seis seleccionados de la región que estarán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Argentina, vigente campeona del mundo, encabezará el lote junto a Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Todos ellos aseguraron su boleto de manera directa, aunque el cupo podría ampliarse a siete si Bolivia consigue el repechaje intercontinental.
En el resto del mundo, la lista de clasificados también empieza a tomar forma. En CONCACAF, los tres anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, ya tienen su lugar asegurado.
A ellos se sumará, más adelante, el trío de seleccionados que logre superar la fase final que se disputará entre septiembre y noviembre de este año, mientras que otros dos tendrán la chance de acceder al repechaje.
En Asia, la AFC ya tiene seis países con pasaje asegurado: Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán. El camino hacia el resto de los cupos directos y al repechaje se resolverá en un minitorneo entre octubre y noviembre, con la participación de selecciones como Emiratos Árabes, Qatar, Omán, Irak, Arabia Saudita e Indonesia.
Europa, en tanto, recién inició su proceso clasificatorio en marzo de 2025, donde las 55 federaciones afiliadas a la UEFA —con la excepción de Rusia, suspendida— competirán por 16 lugares en la Copa del Mundo.
África también definirá a sus representantes en los próximos meses, ya que el continente cuenta con nueve plazas directas y un lugar en el repechaje, que saldrá de un minitorneo entre los mejores segundos.
Hasta el momento, Marruecos y Túnez ya aseguraron su participación, mientras que el resto se resolverá entre septiembre y noviembre. Con estos nombres, la lista de clasificados al Mundial 2026 ya cuenta con 18 selecciones confirmadas, aunque todavía restan 30 lugares por definirse en los distintos continentes.
[Fuente: Noticias Argentinas]