Deportes

Las 18 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026: un resumen completo

Finalizaron las fechas de Eliminatorias Sudamericanas y ya hay equipos que cuentan con cupos para la competencia en Estados Unidos, Canadá y México.

10/09/2025 | 11:51Redacción Cadena 3

FOTO: Estas son las 18 selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Las Eliminatorias Sudamericanas llegaron a su fin y ya están definidos los seis seleccionados de la región que estarán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Argentina, vigente campeona del mundo, encabezará el lote junto a Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Todos ellos aseguraron su boleto de manera directa, aunque el cupo podría ampliarse a siete si Bolivia consigue el repechaje intercontinental.

En el resto del mundo, la lista de clasificados también empieza a tomar forma. En CONCACAF, los tres anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México, ya tienen su lugar asegurado.

A ellos se sumará, más adelante, el trío de seleccionados que logre superar la fase final que se disputará entre septiembre y noviembre de este año, mientras que otros dos tendrán la chance de acceder al repechaje.

En Asia, la AFC ya tiene seis países con pasaje asegurado: Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán. El camino hacia el resto de los cupos directos y al repechaje se resolverá en un minitorneo entre octubre y noviembre, con la participación de selecciones como Emiratos Árabes, Qatar, Omán, Irak, Arabia Saudita e Indonesia.

Europa, en tanto, recién inició su proceso clasificatorio en marzo de 2025, donde las 55 federaciones afiliadas a la UEFA —con la excepción de Rusia, suspendida— competirán por 16 lugares en la Copa del Mundo.

África también definirá a sus representantes en los próximos meses, ya que el continente cuenta con nueve plazas directas y un lugar en el repechaje, que saldrá de un minitorneo entre los mejores segundos.

Hasta el momento, Marruecos y Túnez ya aseguraron su participación, mientras que el resto se resolverá entre septiembre y noviembre. Con estos nombres, la lista de clasificados al Mundial 2026 ya cuenta con 18 selecciones confirmadas, aunque todavía restan 30 lugares por definirse en los distintos continentes.

Lectura rápida

¿Cuántas selecciones están clasificadas?
Dieciocho selecciones ya están confirmadas para el Mundial 2026.

¿Cuáles son las selecciones sudamericanas clasificadas?
Los clasificados son Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay.

¿Cuándo se disputarán las fases finales de CONCACAF?
La fase final está programada entre septiembre y noviembre de 2025.

¿Cuántas selecciones asiáticas ya están clasificadas?
Seis selecciones han asegurado su pase: Japón, Corea del Sur, Irán, Australia, Jordania y Uzbekistán.

¿Qué selecciones africanas ya están clasificadas?
Marruecos y Túnez han garantizado su participación en el torneo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

