La trayectoria de Carlos Tevez: de DT en Rosario Central e Independiente a su alejamiento del fútbol

Tevez participó en un cónclave en Paraguay con representantes de diez países, buscando erradicar la discriminación y la violencia en el fútbol. Durante el evento, escuchó las propuestas del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, mientras exjugadores y dirigentes de varios países se unieron de forma virtual para discutir soluciones.

En el reciente aniversario de Boca, surgió una controversia involuntaria cuando la cuenta en español del Manchester United saludó a los "Xeneizes" sin mencionar a Tevez, lo que generó reacciones de hinchas de Boca en redes sociales.

Actualmente, Tevez se encuentra sin club tras su paso por Rosario Central e Independiente. Aunque su nombre estuvo presente en Talleres de Córdoba en agosto de 2024, finalmente no asumió el cargo.

El paso de Carlos Tevez como DT en Rosario Central e Independiente

Durante las elecciones en Rosario Central, Tevez decidió dejar su cargo al expresar: "No quería involucrarme en una política donde no se jugaba con las mismas herramientas. Siempre fui honesto, y no podía construir un equipo con el entorno inestable".

Tras cinco meses y 24 partidos, dejó Rosario Central con un registro de 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas, finalizando en el puesto 20 de la liga sin clasificar a torneos internacionales. Posteriormente, asumió en Independiente, donde su elección fue polémica.

En su primera competencia al mando, la Copa de la Liga, terminó en quinto lugar en el grupo A, quedando fuera de los cuartos de final. El "Rojo" llegaba a la última jornada dependiendo de sí mismo, pero perdió 3 a 2 ante Talleres.