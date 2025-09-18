En vivo

La Fórmula 1 llega a Azerbaiyán, en un circuito que le trae buenos recuerdos a Colapinto

El argentino quiere sumar sus primeros puntos en esta temporada.

18/09/2025 | 10:20Redacción Cadena 3

FOTO: La “curva del castillo” es una de las más complicadas de la Fórmula 1.

El Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la 17ª fecha del campeonato de Fórmula 1, se llevará a cabo este fin de semana y contará con la actuación del argentino Franco Colapinto (Alpine).

El joven piloto argentino correrá en un circuito que le trae muy buenos recuerdos, ya que fue justamente en el Circuito Callejero de Bakú donde consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1 al quedar octavo el año pasado, cuando corría para la escudería británica Williams.

Este año viene siendo muy complicado para Colapinto, ya que en los 10 Grandes Premios que disputó no pudo sumar puntos y sufrió mucho a bordo de su Alpine, que está siendo el peor coche de la parrilla. Su mejor actuación fue en el GP de Países Bajos, donde finalizó undécimo.

En lo que respecta a la pelea por el campeonato, el líder es el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien acumula 324 puntos y le saca 31 a su compañero de equipo, el británico Lando Norris.

En la tercera posición, y con un panorama realmente complicado, aparece el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien se encuentra a 94 puntos de Piastri y está obligado a ganar prácticamente todas las carreras que restan para aspirar a conseguir su quinto título consecutivo en la categoría reina del automovilismo.

Justamente fue Verstappen el ganador de la última fecha del campeonato, en Monza, donde consiguió un apabullante triunfo en el “Templo de la velocidad” sacándole casi 20 segundos a su escolta, que fue Lando Norris.

La actividad en el GP de Azerbaiyán comenzará este viernes a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina), cuando se lleve a cabo la práctica libre 1. Solo unas horas más tarde, a las 9 será la segunda sesión de entrenamientos.

El sábado los fanáticos de la Fórmula 1 también tendrán que poner el despertador, ya que la práctica libre 3 comenzará a las 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación comenzará a las 9.

Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán será este domingo, a partir de las 8 de la mañana.

Lectura rápida

¿Cuál es el evento de este fin de semana? El Gran Premio de Azerbaiyán, parte del campeonato de Fórmula 1.

¿Quién es el piloto argentino que participa? El piloto es Franco Colapinto, quien corre para Alpine.

¿Cuándo se llevarán a cabo las prácticas y la carrera? La carrera será el domingo a las 8 de la mañana; las prácticas se llevarán a cabo el viernes y sábado a las 5:30 y 9.

¿Cómo le ha ido a Colapinto esta temporada? Colapinto no ha podido sumar puntos en los 10 Grandes Premios disputados hasta ahora.

¿Quién lidera el campeonato? Oscar Piastri, de McLaren, es el líder del campeonato con 324 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

