La FIFA realizó el sorteo del primer Mundial Femenino de Futsal: Argentina debutará en el Grupo A

FOTO: La FIFA realizó el sorteo del primer Mundial Femenino de Futsal.

Este lunes se llevó a cabo en el BGC Arts Center de Taguig, Filipinas, el histórico sorteo de la primera edición de la Copa Mundial Femenina de Futsal.

Con la conducción de Mara Aquino y la presencia de Kasra Haghighi, director de Juegos Olímpicos, Futsal y Fútbol Playa de la FIFA, se definieron los grupos de la fase inicial que dará inicio a un certamen sin precedentes en el calendario internacional.

Argentina quedó ubicada en el Grupo A junto a Filipinas, Polonia y Marruecos, en una zona que parece abierta y donde la “Albiceleste” buscará meterse entre las dos primeras para avanzar a los cuartos de final.

El partido inaugural del certamen será protagonizado por las locales, que se medirán ante Polonia, mientras que Argentina debutará frente a Marruecos.

En total, serán 16 selecciones las que buscarán quedarse con el primer trofeo de la historia en esta categoría. El formato de la competencia será simple: los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán a eliminación directa.

La gran final está programada para el 7 de diciembre en Manila. La Selección argentina, que llega con una base sólida y jóvenes promesas, buscará ser protagonista y soñar con subirse al podio en la primera edición de este histórico torneo.