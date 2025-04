La contundente estadística sobre despidos de técnicos en el fútbol argentino

La paciencia en el fútbol argentino parece estar en peligro de extinción. De acuerdo a datos del Observatorio de Fútbol del CIES, solamente el 17% de los entrenadores en la Liga Profesional de Fútbol permanece más de un año en su puesto.

Esto implica que más del 80% de los técnicos actuales asumió hace menos de un año. Este fenómeno pone de manifiesto la realidad: en el fútbol nacional, el margen de error se reduce cada vez más.

El informe, que realizó un análisis hasta el 15 de abril de 2025, evaluó la permanencia de entrenadores en 65 ligas del mundo. La Primera División argentina se sitúa en el puesto 14 a nivel global, con un 83,3% de técnicos que no logran permanecer en su cargo durante un año completo.

Los datos no son sorprendentes si se considera lo sucedido en el Torneo Apertura: con solo 14 fechas disputadas, ya han renunciado doce entrenadores. El último en dejar su puesto fue Cristian González, quien abandonó su cargo en Unión.

La rotación de entrenadores no es sólo un fenómeno local, sino una tendencia global. En promedio, el 65,6% de los técnicos en el mundo no duran una temporada completa. En algunos países, la situación es aún más extrema: Ecuador lidera con un 100% de entrenadores que no superan el año en sus cargos, seguido por Costa Rica (91,7%) e Italia (90%).

En la Serie A, solo dos nombres rompen esta lógica: Simone Inzaghi en el Inter y Gian Piero Gasperini en el Atalanta. Mientras tanto, en Argentina, la lista de técnicos despedidos sigue creciendo: Méndez, Erviti, Sava, Pedernera, Soso, Domínguez, Yllana, Antuña, Medina, Troglio y Fabbiani, entre otros, ya son parte del cementerio de técnicos de 2025.

Tapia, Brito y Riquelme abordaron el Superclásico y la participación de Boca y River en el Mundial de Clubes

En vísperas de un nuevo Superclásico, Claudio Tapia, Jorge Brito y Juan Román Riquelme -presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino, River y Boca- ofrecieron una conferencia de prensa para anticipar el encuentro.

"Más de 170 países transmitirán el Superclásico. Es un partido que resuena tanto en el fútbol argentino como en el mundo", afirmó Tapia. Además, destacó: “En un mes, estaremos representados en el Mundial de Clubes. Estamos emocionados y esperamos que alguno de nuestros equipos traiga el título”.

"Para nosotros es fundamental, este clásico es el más importante. Considero que es el clásico más destacado del mundo, he presenciado muchos y cada vez estoy más convencido”, dijo Brito.

Asimismo, Riquelme aseguró: “Es una alegría estar aquí. El domingo será un gran día para los hinchas de ambos equipos. Esperemos que sea un gran partido, tenemos buenos jugadores en ambos lados”. Finalmente, Román comentó: "Se vive el Superclásico de una manera especial, es una semana diferente. El estadio estará lleno, nuestra meta es jugar bien y que la gente disfrute”.