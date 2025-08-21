Juan Manuel Lugones: “A la Policía de Kicillof no le da el cuero para manejar el fútbol”
El ex titular de Aprevide fue contundente al referirse a la batalla entre hinchas de Independiente y la Universidad de Chile.
FOTO: El partido entre Independiente y Universidad de Chile debió ser suspendido.
Juan Manuel Lugones, ex titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), fue contundente al referirse a la batalla entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile, que derivó en varios heridos, y aseguró que “a la Policía de Kicillof no le da el cuero para poner orden en una cancha de fútbol”.
En diálogo con Ignacio Ortelli para el programa Esta Mañana (Radio Rivadavia), Lugones se lamentó porque “todo lo que tiene que suceder en una cancha de fútbol con relación a la violencia, pasó anoche”, y subrayó: “Los hinchas que no tienen nada que ver con la barra sintieron la misma orfandad que vos podés sentir en una esquina de la provincia de Buenos Aires”.
Lugones no tuvo piedad con la Policía de la provincia de Buenos Aires, a la que acusó de mirar y dejar hacer: “La Policía utilizó a la barra de Independiente para que entre a la tribuna y resuelva el problema. Estaban más preocupados en hacer caja con el fútbol que con dar seguridad.”
Además, se cuestionó: “Ayer se le pagó a 650 efectivos, ¿dónde estaban? Es caja para la Policía.”
“Llegaron a este partido sin haber prevenido nada, ni que la barra de Universidad de Chile es peligrosa… Al Aprevide y a la Policía les cabe toda la responsabilidad por lo que pasó”, continuó Lugones.
Por último, denunció: “La Comisaría Primera de Avellaneda les cobra al que vende la bondiola y al trapito, pero en estas cosas no se mete. A este partido llegaron tomados de la mano la Policía y la barra de Independiente”.
El partido entre Independiente y la Universidad de Chile, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, debió ser suspendido al comienzo del segundo tiempo por la lamentable situación que se vivió en las tribunas. Aún no se conoce la sanción que recibirán ambos equipos.
