En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Tigre vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Italia y Francia no pasaron sobresaltos en el inicio de las Eliminatorias Europeas

La "Azzurra" goleó 5 a 0 mientras que los galos ganaron 2 a 0.

05/09/2025 | 19:27Redacción Cadena 3

FOTO: Mateo Retegui

En el arranque de las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, Italia y Francia consiguieron victorias con distinto recorrido pero idéntico valor, ya que la “Azzurra” se impuso 5 a 0 a Estonia tras un primer tiempo frustrante, mientras que los galos sellaron un sólido 2 a 0 ante Ucrania.

Italia fue ampliamente superior pero debió esperar hasta el complemento para reflejarlo en el marcador. El equipo de Genaro Gattuso dominó desde el inicio, aunque se fue al descanso con un empate sin goles que incomodó a los tetracampeones.

El italiano Matteo Politano y el argentino Mateo Retegui estuvieron cerca de abrir el marcador, pero sus remates se estrellaron contra los palos. Karl Hein sostuvo el cero con atajadas clave ante Zaccagni y el propio Retegui, mientras Gianluigi Donnarumma debió intervenir ante una llegada aislada de Estonia.

En la segunda mitad, el local encontró el premio. A los 14 minutos, Federico Dimarco levantó un centro, Retegui asistió de taco y Moise Kean cabeceó al gol. Poco después, Retegui robó, trianguló con Giacomo Raspadori y definió cruzado para el 2 a 0.

La goleada se consolidó en la jugada siguiente: Politano mandó el centro atrás y Raspadori amplió. Estonia, que había resistido casi una hora, intentó descontar pero falló en la definición. En el descuento, Retegui firmó su doblete de cabeza y Alessandro Bastoni selló el 5 a 0 definitivo. Italia volvió a golpear las puertas de Noruega, líder del grupo.

Por su parte, Francia comenzó su camino con autoridad. A los 9 minutos, Michael Olise inició la jugada del primer gol con un pelotazo hacia la izquierda. Bradley Barcola recibió, devolvió, y el atacante del Bayern Múnich definió de zurda. Les Bleus dominaron el trámite y pudieron ampliar con Olise y Mbappé, pero Trubin respondió bien.

En el complemento, Ucrania estuvo cerca del empate: Dovbyk cabeceó en el área chica y Konaté salvó en la línea; luego, Sudakov exigió a Maignan y Zabarnyi estrelló un cabezazo en el palo. La tranquilidad llegó cuando Mbappé recibió en velocidad, recortó y fusiló desde afuera para el 2 a 0. Francia fue más en el global y sumó tres puntos clave en su debut clasificatorio.

Los resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas:

  • Eslovenia 2-2 Suecia
  • Suiza 4-0 Kosovo
  • Dinamarca 0-0 Escocia
  • Grecia 5-1 Bielorrusia
  • Islandia 5-0 Azerbaiyán
  • Moldavia 0-4 Israel
  • Islas Feroe 0-1 Croacia
  • Montenegro 0-2 República Checa

Lectura rápida

¿Qué selecciones ganaron en las Eliminatorias Europeas? Italia y Francia obtuvieron victorias en sus debut.

¿Cuál fue el resultado de Italia contra Estonia? Italia goleó 5 a 0 a Estonia.

¿Quiénes anotaron para Italia? Mateo Retegui y Moise Kean fueron algunos de los anotadores.

¿Cómo le fue a Francia ante Ucrania? Francia ganó 2 a 0 y controló el juego.

¿Qué se esperaba de Italia en este partido? Italia debió superar un primer tiempo complicado para lograr la victoria.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho