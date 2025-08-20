Inter Miami de Messi enfrenta a Tigres en cuartos de la Leagues Cup: detalles

FOTO: Cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs Tigres por la Leagues Cup: horario y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi recibe este miércoles a Tigres de México, por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025.

El partido se juega desde las 21 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.

De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano busca defender el título de campeón. Lionel Messi era duda para el encuentro tras ausentarse de la práctica.

Las posibles formaciones de Inter Miami vs Tigres

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.

Cómo ver en vivo Inter Miami vs Tigres

El nuevo compromiso del Inter Miami por la MLS será televisado por el servicio de streaming Apple TV+, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

Como sabe, la plataforma de streaming Apple TV es la dueña de los derechos para la transmisión de los partidos de la Mejor League Soccer (MLS) y la Leagues Cup. Quienes quieran acceder, deberán suscribirse, aunque hay algunas opciones gratuitas.