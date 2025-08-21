Insólito: se cortó la luz en el estadio de Lanús en pleno duelo por la Copa Sudamericana
El partido entre el “Granate” y Central Córdoba tuvo que ser suspendido durante algunos segundos.
21/08/2025 | 23:12Redacción Cadena 3
FOTO: Insólito: se cortó la luz en el estadio de Lanús en pleno duelo por la Copa Sudamericana
En el encuentro entre Lanús y Central Córdoba, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se cortó el servicio de energía eléctrica del estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.
Transcurrían 29 minutos de la primera etapa cuando el encuentro tuvo que ser interrumpido, debido a que todo el campo de juego quedó en penumbras, salvo los carteles publicitarios, como es habitual.
De todas formas, la iluminación comenzó a volver solo nueve segundos después y, tras medio minuto de demora, el partido pudo continuar sin mayores inconvenientes.
