Insólito: se cortó la luz en el estadio de Lanús en pleno duelo por la Copa Sudamericana

El partido entre el “Granate” y Central Córdoba tuvo que ser suspendido durante algunos segundos.

21/08/2025 | 23:12Redacción Cadena 3

FOTO: Insólito: se cortó la luz en el estadio de Lanús en pleno duelo por la Copa Sudamericana

En el encuentro entre Lanús y Central Córdoba, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se cortó el servicio de energía eléctrica del estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

Transcurrían 29 minutos de la primera etapa cuando el encuentro tuvo que ser interrumpido, debido a que todo el campo de juego quedó en penumbras, salvo los carteles publicitarios, como es habitual.

De todas formas, la iluminación comenzó a volver solo nueve segundos después y, tras medio minuto de demora, el partido pudo continuar sin mayores inconvenientes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el estadio de Lanús?

Se cortó el servicio de energía eléctrica durante un partido de la Copa Sudamericana.

¿Quiénes se enfrentaron en el partido?

Se enfrentaron Lanús y Central Córdoba.

¿Cuánto tiempo estuvo suspendido el partido?

El partido estuvo suspendido durante nueve segundos debido al corte de luz.

¿Cuándo ocurrió el corte de luz?

El corte de luz ocurrió a los 29 minutos de la primera etapa.

¿Dónde se jugó el partido?

El partido se jugó en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

