FOTO: Insólito: se cortó la luz en el estadio de Lanús en pleno duelo por la Copa Sudamericana

En el encuentro entre Lanús y Central Córdoba, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se cortó el servicio de energía eléctrica del estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez.

Transcurrían 29 minutos de la primera etapa cuando el encuentro tuvo que ser interrumpido, debido a que todo el campo de juego quedó en penumbras, salvo los carteles publicitarios, como es habitual.

De todas formas, la iluminación comenzó a volver solo nueve segundos después y, tras medio minuto de demora, el partido pudo continuar sin mayores inconvenientes.