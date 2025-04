Guillermo Marino: de jugar en Boca a una experiencia con extraterrestres

Guillermo Marino, reconocido por su destacada habilidad y su prometedora carrera, jugó en Boca Juniors, donde conquistó la Copa Libertadores. El talentoso futbolista, que se formó en Newell's, destacó no solo por sus logros deportivos, sino también por un curioso episodio que lo llevó a la fama recientemente.

Según su excompañero en la Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti, Marino tuvo una experiencia insólita relacionada con seres extraterrestres. Durante su tiempo juntos en el equipo desde 2010 hasta 2013, Lorenzetti reveló detalles sorprendentes sobre lo sucedido.

"Ahora lo van a empezar a llamar de canales de otro tipo de información y no de deportes. Él cuenta que llegó tarde a un entrenamiento porque lo secuestraron los extraterrestres y explicó lo que sintió. Hay jugadores que dicen 'me fui y volví a los dos días porque me secuestraron', pero Guille no es de esa clase. Es muy correcto", comentó en una entrevista con Lado B.

En su relato, Marino asegura que fue concentrado por extraterrestres, quienes analizaban su alma mientras lo cuidaban durante el proceso. "Él describe que de repente estaba perdido y que fue secuestrado. Creo en extraterrestres y su explicación es muy convincente. Tendrán que llamarlo para que cuente más", añadió Lorenzetti entre risas.

Después de su experiencia en Chile, donde logró ganar cinco títulos bajo la dirección de Jorge Sampaoli, Marino también tuvo un paso por Tigres de México, Boca Unidos y concluyó su carrera en Atlético de Rafaela. Actualmente, se desempeña como asistente técnico junto a Sebastián Beccacece en la selección de Ecuador, con quien ha trabajado en varias instituciones.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El paso de Guillermo Marino por Boca

En Boca, Marino disputó 59 partidos en dos etapas, que estuvieron marcadas por un breve y frustrante paso por Tigres. En 2007, formó parte del elenco que se coronó campeón de la Copa Libertadores bajo la dirección de Miguel Ángel Russo, donde la figura destacada fue Juan Román Riquelme.