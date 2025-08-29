En vivo

Gran Premio de Países Bajos: minuto a minuto de Franco Colapinto en Zandvoort

El argentino quiere comenzar el fin de semana de la mejor manera posible.

29/08/2025 | 07:31Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto quiere redondear una buena actuación en Zandvoort.

Comenzó la práctica libre 1 del GP de Países Bajos.

En menos de cinco minutos comenzará la primera sesión de entrenamientos del GP de Países Bajos.

El piloto argentino Franco Colapinto participará de la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, quiere tener un buen fin de semana que le permita sumar sus primeros puntos en lo que va del año.

Noticia en desarrollo…

Lectura rápida

¿Qué evento se cubre? La práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos.

¿Quién es el piloto destacado? El argentino Franco Colapinto.

¿Cuándo se realiza? El viernes 29 de agosto de 2025.

¿Dónde se lleva a cabo? En Zandvoort, Países Bajos.

¿Cuál es el objetivo de Colapinto? Sumar sus primeros puntos en la temporada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

