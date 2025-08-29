Gran Premio de Países Bajos: minuto a minuto de Franco Colapinto en Zandvoort

FOTO: Colapinto quiere redondear una buena actuación en Zandvoort.

Comenzó la práctica libre 1 del GP de Países Bajos.

En menos de cinco minutos comenzará la primera sesión de entrenamientos del GP de Países Bajos.

El piloto argentino Franco Colapinto participará de la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, que corre para la escudería francesa Alpine, quiere tener un buen fin de semana que le permita sumar sus primeros puntos en lo que va del año.

Noticia en desarrollo…