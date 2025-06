FIFA impone sanción a Botafogo por incumplimientos en el pase de Thiago Almada

Botafogo recibió una sanción de FIFA por no cumplir con los acuerdos de pago relacionados con la transferencia de Thiago Almada a Atlanta United, realizada en junio de 2024. El club brasileño se comprometió a abonar U$S 21 millones, distribuidos en pagos trimestrales a lo largo de cuatro años. No obstante, falló en cumplir con el primer pago de U$S 10 millones.

Atlanta United presentó un reclamo formal debido a los incumplimientos contractuales, especialmente en lo que respecta a los derechos económicos de Almada. En la MLS, suelen quedar porcentajes de futuras ventas en manos de los jugadores, pero en este caso, se alega que Almada fue presionado a ceder parte de esos derechos para concretar la transacción.

Botafogo argumentó que una porción de aproximadamente U$S 2,3 millones debía descontarse del primer pago, pidiendo una revisión del monto. También mencionaron una deuda vinculada al pase de Caio Alexandre, señalando que deberían recibir 700.000 de la MLS.

FIFA decidió multar a Botafogo con € 130.000, aunque mantuvo activa la transferencia. Mientras el planteo de la institución brasileña se evalúa, deberán abonar la totalidad del monto acordado.

John Textor, el propietario de Botafogo, bajo el escrutinio

John Textor, dueño del “Fogao”, fue señalado por desviar fondos para rescatar a otro de sus clubes. Tras la conquista de la Copa Libertadores 2024, el empresario realizó una notable reestructuración en el plantel.

Con los ingresos obtenidos por las transferencias de figuras y los premios de la Copa, se estima que desvió un total de € 55 millones para ayudar al Olympique de Lyon, otro de sus equipos, que afrontaba una deuda de € 175 millones y estaba en riesgo de descenso.

En el transcurso del año, la situación del club no mejoró, y a inicios de mayo también enfrentó un revés importante: no presentó a tiempo su solicitud para obtener la licencia internacional ante la Federación Francesa de Fútbol, lo que los dejó expuestos a la posibilidad de no participar en la Conference League 2025-2026.