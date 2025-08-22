En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Tigre vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Fechas y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing, Vélez, River y Estudiantes de La Plata son los equipos argentinos que van en busca de un lugar en las semifinales.

22/08/2025 | 19:18Redacción Cadena 3

FOTO: Fechas y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La Conmebol confirmó el cronograma de los cuartos de final de la Copa Libertadores, que se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

El primer duelo será protagonizado por Vélez y Racing, que abrirán la serie el martes 16 en el estadio José Amalfitani desde las 19 horas, mientras que la vuelta se jugará una semana después, el 23, en el estadio Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda), en el mismo horario.

Por su parte, River se medirá ante Palmeiras de Brasil en uno de los cruces más atractivos de la fase. El equipo de Marcelo Gallardo recibirá al conjunto brasileño el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 (hora argentina) en el estadio Monumental. Mientras que la revancha será el miércoles 24 de septiembre en São Paulo, también a las 21:30 (hora argentina).

Por el lado de Estudiantes de La Plata, se enfrentará a Flamengo de Brasil, donde la ida será el jueves 18 en Río de Janeiro, a las 21:30 (hora argentina) y la vuelta se disputará el jueves 25 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

El duelo restante será el que protagonizarán Liga de Quito y São Paulo, donde el partido de ida será el jueves 18 de septiembre en Ecuador, desde las 19 (hora argentina), mientras que la definición tendrá lugar en Brasil el jueves 25 a la misma hora.

Lectura rápida

¿Cuáles son las fechas de los cuartos de final? Se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre.

¿Qué equipos argentinos participan? Los equipos son Racing, Vélez, River y Estudiantes de La Plata.

¿Cuándo juegan Vélez y Racing? El primer partido será el martes 16 de septiembre y el partido de vuelta el 23 de septiembre.

¿Qué partido jugará River? River se medirá ante Palmeiras de Brasil el miércoles 17 y la revancha será el 24 de septiembre.

¿Cuándo se enfrentarán Estudiantes y Flamengo? La ida será el jueves 18 de septiembre y la vuelta el 25 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho