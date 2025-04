Ezequiel Muñoz se abre sobre su regreso escolar: "Buscaba sentirme mejor"

El defensor de Lanús, Ezequiel Muñoz, fue entrevistado en Doble Amarilla a través de DSports Radio, donde compartió aspectos de su carrera en el "Granate" y su decisión de reanudar sus estudios secundarios.

Muñoz, oriundo de Pergamino y con un recorrido por Boca, Independiente y Estudiantes de La Plata, así como experiencias en fútbol europeo, comentó sobre su iniciativa para completar las materias que le faltan. Aseguró: "Me faltaron 5 materias y estoy tratando de terminar ahora. Es difícil, yo dejé en 2009 cuando estaba en Boca. Necesito terminar la escuela secundaria porque quiero empezar a hacer el curso de entrenador."

Además, el jugador de 34 años enfatizó: "También quiero hacerlo y terminarlo para sentirme bien yo, fue iniciativa mía." Reconoció que adaptarse a los tiempos actuales representa un desafío, y que envía "algunos trabajos por WhatsApp" durante las concentraciones.

El ex Palermo y Genoa también reflexionó sobre la situación del Club Lanús, afirmando: "Tenemos un plantel numeroso, todos estamos preparados para poder jugar la doble competencia." Y ante un contexto adverso, añadió, "cuando no se puede ganar, lo importante es no perder. Ante la adversidad, el equipo demostró carácter."

Sobre su trayectoria, Muñoz indicó que ha alcanzado una mayor tranquilidad tras superar lesiones que lo afectaron profundamente. Expresó: "Lo más difícil de superar después de las lesiones es el miedo. Te da miedo la recuperación, no sabes cómo vas a volver. La intensidad en el fútbol te hace dudar de volver a entrar en ritmo."

Los elogios de Muñoz para Marcelino Moreno y su pedido para la Selección Argentina

Muñoz también destacó el rendimiento de su compañero Marcelino Moreno, quien ha marcado 5 goles en 12 partidos durante el actual Torneo Apertura. Esto lo llevó a manifestar su deseo de que Moreno sea convocado a la selección nacional: "Marcelino Moreno merece una convocatoria a la Selección Argentina. Tiene un nivel impresionante".

Independiente y Lanús empatan en un partido lleno de polémicas

El encuentro entre Independiente y Lanús culminó en un 1-1, notable por su controversia, en el estadio Néstor Díaz Pérez. Pablo Galdames abrió el marcador para el "Rojo" a los 4 minutos, mientras que Eduardo Salvio empató el partido de penal en el segundo tiempo.

Con este resultado, Independiente se posiciona como líder de la Zona B con 25 puntos. Por su parte, Lanús se ubica séptimo en la misma clasificación, acumulando 15 unidades.

Los equipos tuvieron jugadas destacadas, donde Galdames marcó tras un buen centro y Luciano Rey brilló en el arco, manteniendo el empate.

Más tarde, el árbitro sancionó un penal que permitió a Salvio igualar antes de que el guardameta Nahuel Losada se luciera con varias intervenciones clave.

A pesar de alguna superioridad por parte de Independiente en términos de juego, el empate reflejó una lucha intensa entre ambos equipos.