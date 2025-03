Enzo Pérez destacó las metas del River en el Mundial de Clubes: 'Queremos llegar lejos'

A poco de comenzar el Mundial de Clubes, Enzo Pérez dialogó con el sitio oficial de FIFA sobre su emoción y expectativas en este torneo clave para River Plate.

“Disputar un Mundial de Clubes será algo increíble”, expresó el referente del club, y agregó: “Conforme se acerque la fecha, sin duda se tornará un momento especial para todos”.

En el mismo contexto, el mediocampista resaltó los objetivos del Millonario: “El propósito de River, como club de gran envergadura, es llegar lo más lejos posible en este torneo, reconociendo la capacidad de todos los equipos que enfrentaremos”.

Además, anticipó: “Conforme avancemos en el torneo, iremos descubriendo hasta dónde podemos llegar. En un club de la magnitud de River, el siempre objetivo es ganar y jugar bien”.

Consultado sobre la figura de Marcelo Gallardo, Enzo afirmó: “A Marcelo le interesa que su equipo muestre perfección y una clara identidad de juego. Desde que lo conocí, siempre ha aspirado a que cada jugador mejore diariamente”.

Destacó también la motivación que brinda el director técnico: “Él me ha hecho crecer mucho mentalmente, transmitiéndome que no hay límites. Siempre intenta que el jugador no se conforme con lo que ha logrado, sino que continúe evolucionando día a día. Esa búsqueda de perfección es fundamental en su filosofía”.

Al referirse a su próximo rival, Inter de Italia, enfatizó: “Enfrentar a un gigante como el Inter y a los demás equipos en nuestro grupo será decisivo. Cerrar la fase de grupos jugando contra ellos será significativo, y lo viviremos de una manera especial”.

En otro ámbito, Enzo comentó sobre el apoyo de los hinchas, que llegarán a los partidos en Estados Unidos: “Los seguidores de River transformarán el estadio donde juguemos, no solo el de Seattle, sino en todas las ciudades. Lo vivirán con la misma intensidad que en el Estadio Monumental”.