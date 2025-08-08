En vivo

Deportes

El turismo carretera arranca en San Juan: todos los detalles de la jornada

Se correrá en el autódromo El Villicum, de la provincia cuyana. Este sábado se lleva a cabo la clasificación.

08/08/2025 | 23:47Redacción Cadena 3

FOTO: TC en San Juan: horario y cómo ver en vivo los entrenamientos del Turismo Carretera

El Turismo Carretera tiene este domingo su novena jornada que se correrá en el autódromo El Villicum, de San Juan, por lo que este sábado se lleva a cabo la clasificación.

Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 216,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Mauricio Lambris, con 214 y con un triunfo hasta el momento. Completa el podio Marcelo Angelo, con 208.

La jornada incluye “El Desafío de las Estrellas”, por lo que la actividad comenzó el viernes por la noche con el sorteo de la grilla y un evento en la ciudad, sigue el sábado con entrenamientos.

A qué hora es la actividad del TC en San Juan

La fecha del Turismo Carretera arranca este sábado con los entrenamientos desde las 10.40 horas.

Cronograma del TC en San Juan:

Sábado

  • 10:40 a 11:00 Hs. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
  • 11:03 a 11:13 Hs. Prueba de funcionamiento (GRUPO B) 10 Min.
  • 11:18 a 11:38 Hs. Entrenamiento (Grupo C) 20 Min.
  • 11:41 a 11:51 Hs. Prueba de funcionamiento (GRUPO C) 10 Min.
  • 11:56 a 12:16 Hs. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
  • 12:19 a 12:29 Hs. Prueba de funcionamiento (GRUPO A) 10 Min.
  • 13:45 a 14:05 Hs. Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
  • 14:10 a 14:30 Hs. Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

Domingo

  • 12:45 – Final TC (50 vueltas o 95 minutos)

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.

Lectura rápida

¿Qué se corre en San Juan? La novena fecha del campeonato de Turismo Carretera.

¿Quién lidera el campeonato? Julián Santero es el líder con 216,5 puntos.

¿Cuándo comienzan los entrenamientos? Los entrenamientos comienzan el sábado a las 10:40 horas.

¿Dónde se realiza la competencia? En el autódromo El Villicum, de San Juan.

¿Cómo se puede ver en vivo? A través de TV Pública, Deportv y plataformas digitales como Flow y Motorplay.

[Fuente: Noticias Argentinas]

