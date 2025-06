El inesperado cambio de comentaristas en Boca vs Benfica: Crosas confirma su regreso

En la transmisión correspondiente al debut de Boca Juniors ante Benfica en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, los aficionados notaron la falta de Marc Crosas, quien fue sustituido por Emanuel “Tito” Villa y Damián Zamogilny como comentaristas. Ambos acompañaron a Lola del Carril en la narración a través de DAZN.

Tal decisión se debió a la organización editorial de la plataforma, que distribuyó a su equipo de relatores y comentaristas según los cruces asignados por región y cronograma. Crosas, que recientemente estuvo en el centro de atención por un “shippeo” viral con Lola del Carril durante el partido Palmeiras vs Porto, no participó de este primer partido de Boca porque no le fue designado.

A través de redes sociales, Crosas clarificó que volverá a compartir micrófono con Lola: “Mañana Flu vs Dortmund, cafecito y mate en mano”, expresó el lunes en su cuenta de X, confirmando así que comentará el cruce entre Fluminense y Borussia Dortmund, correspondiente al grupo A.

Durante la cobertura de Boca frente a Benfica, Lola del Carril estuvo acompañada por los exfutbolistas Damián Zamogilny, un volante argentino nacionalizado mexicano con paso en clubes como Independiente y Tecos, y Emanuel “Tito” Villa, delantero con carrera en Huracán y Cruz Azul, entre otros. Ambos poseen una amplia trayectoria como panelistas y comentaristas en medios deportivos, formando parte del equipo de DAZN para el Mundial de Clubes.

A pesar de la ausencia de Crosas en esta importante transmisión, los seguidores comenzaron a especular sobre su pronto regreso junto a Lola, motivados por la repercusión en redes. El trío se destacó en la transmisión del grupo C, que generó gran interés entre los espectadores argentinos.

Por otro lado, el comentarista nacionalizado mexicano aprovechó la oportunidad para compartir en redes un detalle curioso: “descubrió el significado del verbo ‘chamuyar’”, término que formó parte de su jornada futbolística. Ante un intento de corrección de un usuario que afirmaba que se debía escribir chamullar con LL, Crosas respondió: “De hecho, tanto chamuyar como chamullar están permitidos por la RAE. Lo que aún no está permitido es que intentes corregirme de buena mañana. Por esta vez te perdono”.

Este intercambio se volvió viral, aumentando la interacción entre sus seguidores, cuando un fanático preguntó: “¿Cuándo vuelven a relatar con Lola?”, a lo que Crosas replicó: “Mañana Flu vs Dortmund, cafecito y mate en mano.”

Por información obtenida por Noticias Argentinas, DAZN planea rotaciones en sus transmisiones basadas en mercado, clubes y horarios, lo que abre la posibilidad de que la popular dupla vuelva a coincidir en la pantalla muy pronto.