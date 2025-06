“El hombre que cambió mi vida”: el emotivo mensaje del guardaespaldas de Messi

El guardaespaldas de Lionel Andrés Messi, Yassine Cheuko, le dedicó al capitán de la selección argentina un mensaje especial por su cumpleaños.

En el arranque del escrito de redes sociales, Cheuko dejó en claro la importancia del “Diez” para su vida personal: “Feliz cumpleaños al hombre que cambió mi vida”. El experto en artes marciales agregó: “El ser humano más grande que he conocido”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Un hombre excepcional, lleno de humildad, con un corazón increíblemente grande”, resaltó Yassine Cheuko en el mensaje dedicado a Lionel Messi por su cumpleaños número 38.

En el final, el guardaespaldas del astro argentino cerró su mensaje con unas palabras emotivas: “Que Dios te bendiga y aumente sus bendiciones sobre ti”. Éste estuvo acompañado por un emoticón de un corazón rojo.

/Inicio Código Embebido/

Happy birthday to the man who changed my life the greatest human being l've ever met. An exceptional man, full of humility, with an incredibly big heart. May God bless you and increase His blessings upon you ???? pic.twitter.com/rWtYmg8wHe