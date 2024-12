El fútbol de Córdoba está cerca

Gabriel Rodríguez

El fútbol de Córdoba está condenado a crecer. En algún momento se va a dar. Cierto es que Talleres parece estar más cerca, pero Belgrano e Instituto deben tener el mismo sueño y no caer en la mediocridad conformista que normalmente han tenido todos en general.

Talleres, otra vez, no lo logró. Pero es destacar que desde la llegada de Fassi el club clasificó cinco veces en los últimos siete años a una competencia internacional y a la Libertadores tres veces en los últimos cuatro años. No es poco.

Además, logró cuatro subcampeonatos: la Copa Argentina 2020/21, la Copa Argentina 2022, la Liga 2023 y la Liga 2024. ¿Tiene que dar el salto de calidad? Sin dudas y en todo sentido. Pero al paso que va, eso sucederá más temprano que tarde.

En esta Liga corrió de atrás a la mayoría, superó a casi todos y llegó igual que Vélez a la recta final.

¿Qué se le puede reprochar?. Desde los nombres, la polémica salida de Ramón Sosa y la llegada de cinco incorporaciones que dieron poco la talla: Palacios, Tarragona, Galarza, Moyano y Esquivel. Desde los resultados, no haber podido ganar ningún clásico, principalmente el de Belgrano que jugó 89’ minutos con uno menos y no resolver ese empate ante Tigre y la derrota con Lanús.

Después hizo todo como para llegar con chances. El Cacique Medina agarró un equipo destruído físicamente, pesado como un tractor y le terminó dando ese sello distintivo de salir jugando rápido, a veces como salía, otras con precisión, mucho gol pero no pudo mejorar lo que ya era un problema para Ribonetto: Talleres fue el equipo más goleado entre los primeros diez de la tabla anual.

Porque si a Talleres le reprochamos algo, entonces qué queda para River y Boca que con planteles millonarios no compitieron en ninguno de los torneos, en ninguno. Se fueron con una estruendosa silbatina en sus últimos compromisos de local y llegaron a la última fecha dependiendo del mismo Talleres y de Vélez para asegurar su pasaje a la Libertadores.

Belgrano debe tomar con ambición el 2025, porque estuvo ahí de “sufrir” un Talleres campeón. Así y todo, debe tomar lo de 2024 como lección propia y ajena. Propia porque después del primer partido ante Paranaense se olvidó de competir, al punto de no jugar a nada, empatar demasiado, perder mucho y ganar alguna que otra vez.

Ricardo Zielinski siempre dijo que la media debe estar en los 50 puntos por temporada, porque te permite no pelear el descenso y a su vez acercarte a alguna copa. ¿Sabe cuántos puntos hizo la “B” en 2024? 49. O sea, lo de Belgrano fue malo.

Y ajena porque en algún momento deberá mirar, si es que no lo hizo ya, a Talleres. Es decir, copiar lo bueno porque claramente hay algo que tu archirrival hace mejor que vos.

Instituto soñó en grande pero no le dio. Dabove nunca se puso de acuerdo porque pasó de decir que no pasaba nada si no clasificaba a la Sudamericana a que los jugadores se sentían presionados cuando miraban la tabla y se veían tan cerca.

Tuvo un plantel que respondió a medias en los momentos más álgidos y de hecho el equipo en sí terminó haciendo demasiado con un grupo de jugadores de baja calidad.

Jugará su tercer año seguido en la divisional, es un hecho importante para dejar de ser un sube y baja, y eso debe fortalecerlo a futuro.

El fútbol de Córdoba está cerca. Hace rato que Talleres merece coronar. Estará en los socios del club exigirle a Andrés Fassi un equipo para pelear. Y estará en Fassi tener esa mentalidad.

