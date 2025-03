El curioso pedido que le hicieron al "Kun" Agüero mientras manejaba un Porsche

El ex futbolista Sergio "Kun" Agüero debutó en la Fórmula E y su equipo le hizo un curioso pedido durante un evento en el Circuito de Miami.

Agüero, que siempre expresó su fanatismo por los autos, se subió a un Porsche 99X Electric mientras figuras internacionales como Tom Felton, Brooklyn Peltz Beckham y Vinnie Hacker también participaron.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Uno de los momentos más curiosos se dio cuando desde el equipo le pidieron que vaya "más despacio", un episodio que rápidamente se viralizó en las redes sociales. El ex delantero, surgido de Independiente, comentó: "Hice el simulador, que es muy parecido al coche, y al principio es una sensación muy rara. Nunca había subido a un monoplaza y en las primeras dos vueltas tuve un poco de sensación de que se movía mucho".

/Inicio Código Embebido/

“Sergio, slow down” ??@aguerosergiokun was REALLY enjoying his time in the GEN3 Evo!#EvoSessions pic.twitter.com/rdlXFuvD6c