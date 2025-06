El conmovedor llanto de Ketel Marte tras el comentario hiriente de un aficionado

CHICAGO (AP) — En el transcurso de un partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Medias Blancas de Chicago, Ketel Marte, segunda base dominicano, fue visto llorando en el campo tras un comentario ofensivo de un espectador sobre su madre fallecida. Dicha situación ocurrió durante su turno al bate en la séptima entrada del encuentro del martes.

El mánager de los Diamondbacks, Torey Lovullo, y el entrenador de banca, Jeff Banis, solicitaron la expulsión del aficionado en cuestión, según informó un portavoz del equipo al diario Arizona Republic. Lovullo, quien escuchó el comentario durante el turno de Marte, destacó lo doloroso de la situación y resaltó la importancia de cuidar la dignidad de los jugadores.

La madre de Marte, Elpidia Valdez, falleció en un accidente automovilístico en la República Dominicana en 2017. En el partido, Marte había realizado un jonrón solitario en la primera entrada, pero su estado emocional se tornó crítico cuando, al cambiar de lanzador, Lovullo lo vio visiblemente afectado y se acercó a consolarlo.

El mánager expresó: “Reaccioné como lo haría un padre al verlo así. Dolió”. Además, mencionó su intento de reconfortarlo diciendo: “Te quiero y estoy contigo, y estamos todos juntos, no estás solo. No importa lo que pase, lo que escuchaste, ese tipo es un idiota y no debería afectarte”.

Marte eligió no comentar sobre el incidente a través de un funcionario del equipo. Sin embargo, su compañero, el campocorto dominicano Geraldo Perdomo, se pronunció al respecto, afirmando que el aficionado “debería ser vetado, sin duda” y pidió que las Grandes Ligas tomaran medidas al respecto. “Eso no puede suceder. No podemos seguir normalizando este tipo de comportamiento en la MLB”, agregó Perdomo.

Este incidente ha generado un debate sobre el comportamiento de los aficionados en los estadios y la necesidad de crear un ambiente más respetuoso para todos los jugadores.

Sending love to Ketel Marte who was in tears on the field after a fan yelled something at him about his mother, who passed away in a car accident in 2017, per @CDrottar19 pic.twitter.com/I14Zc1gkV1